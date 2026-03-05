زمان ازسرگیری اردوی آماده سازی تیم های ملی مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، حملات آمریکایی صهیونی به ایران طی یک هفته گذشته موجب لغو خارج از برنامه بسیاری از رویدادهای ورزشی و از جمله اردوهای ملی در رشته های مختلف شد.

این در حالی است که وزارت ورزش با لحاظ کردن جلوگیری از اتلاف بیشتر وقت در آماده سازی تیم ها به ویژه برای بازی های آسیایی، قصد دارد شرایط از سرگیری اردوهای ملی را مهیا کند.

سید محمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش در گفتگو با خبرنگار در این زمینه گفت: از شنبه آینده اردوهای ملی برای برخی تیم ها و رشته ها مجدد تشکیل می شود، در حال برنامه ریزی برای این مهم هستیم.

وی از اشاره به رشته هایی که تشکیل اردوی ملی آنها در اولویت هستند، امتناع کرد و ادامه داد: فعلا اشاره ای به نام رشته ها نداریم، سیاست وزارت ورزش این است که اردوی تیم ها به ویژه برای بازی های آسیایی ناگویا به وقفه نیفتد، بر اساس این سیاست و اولویت هایی که داریم، از شنبه اردوی برخی تیم ها را آغاز می کنیم.

معاون وزیر ورزش به این پرسش که «آیا تهران محل تشکیل اردوها خواهد بود؟»، پاسخ منفی داد و تاکید کرد: نقطه ای امن را برای تشکیل اردوها در نظر خواهیم داشت تا آسیبی متوجه اردونشینان نشود.