https://mehrnews.com/x3bwTv ۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۱۸ کد مطلب 6765747 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۱۸ راهپیمایی عظیم یاسوجی ها در محکومیت رژیم صهیونی-آمریکایی یاسوج-یاسوجی ها با راهپیمایی عظیم در خیابان جمهوری یاسوج حملات رژیم صهیونی-آمریکایی را محکوم کردند. دریافت 7 MB کد مطلب 6765747 کپی شد مطالب مرتبط بازارچه های محلی شهر یاسوج احداث می شوند اولین پرواز یاسوج- مشهد در فرودگاه یاسوج به زمین نشست برگزاری سومین نکوداشت شهر یاسوج/ لزوم نشاط بخشی به جامعه پرواز امروز تهران به یاسوج و بالعکس لغو شد کمبود منابع در حوزه شهرداری ها/ افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت برخی خدمات لزوم تسریع در اجرای پروژه های عمران شهری برچسبها کهگیلویه و بویراحمد یاسوج راهپیمایی
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