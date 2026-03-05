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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۱۸

راهپیمایی عظیم یاسوجی ها در محکومیت رژیم صهیونی-آمریکایی

راهپیمایی عظیم یاسوجی ها در محکومیت رژیم صهیونی-آمریکایی

یاسوج-یاسوجی ها با راهپیمایی عظیم در خیابان جمهوری یاسوج حملات رژیم صهیونی-آمریکایی را محکوم کردند.

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کد مطلب 6765747

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