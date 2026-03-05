برخورد قاطعانه با منتشر کنندگان محتوای کذب در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز عباسی با تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب امام خامنه‌ای(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) گفت: با توجه به شرایط حساس کنونی کشور و تلاش دشمنان برای ایجاد التهاب و ناامنی روانی و همچنین القا ناامیدی از طریق انتشار اخبار کذب و شایعات درفضای مجازی، هشدار داد.

وی افزود: در این شرایط که دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، به ویژه رژیم منحوس صهیونیستی و آمریکای جنایتکار، با خیال باطل به دنبال تضعیف روحیه و وحدت ملی و ایجاد تفرقه از طریق جنگ روانی و رسانه‌ای هستند؛ انتشار هرگونه محتوا در فضای مجازی که به هر نحوی در راستای اهداف خصمانه دشمنان، از جمله دعوت به تجمعات غیرقانونی، تحریک افکار عمومی، انتشار و بازنشر مطالب کذب و دامن زنی به شایعات که موجب تشویش اذهان عمومی، تولید و اشاعه ناامیدی و یا همراهی و همصدایی با دشمنان جنایتکار گردد؛ جرم بوده و خاطیان و مجرمان وفق شرایط جنگی کشور با برخورد قاطع، سریع و قانونی دستگاه قضایی در استان زنجان مواجه خواهند شد.

عباسی ادامه داد: فعالان فضای مجازی، صاحبان رسانه‌های بومی و محلی و شهروندان گرامی مطابق اطلاع رسانی های پیشین و اوامر دادستانی محترم کل کشور از آحاد جامعه در خواست میگردد ضمن اینکه هوشیاری خود را به مراتب افزایش میدهند؛ از انتشار اخبار کذب و یا محتوایی که امنیت روانی جامعه را در شرایط جنگی کشور هدف قرار می‌دهد، خودداری کنند.

دادستان عمومی و انقلاب زنجان از عموم هم استانی های درخواست می‌شود هرگونه تحرکات مشکوک را با شماره های ۱۱۰،۱۱۳و۱۱۴ در میان گذاشته تا از هرگونه اقدام دشمن همچون گذشته با آگاهی و همکاری مردم شریف استان پیشگیری گردد .