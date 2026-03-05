مراسم وداع با پیکر شهید مهدی بازاد در کنگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم وداع نمادین با پیکر مطهر رهبر شهید آیت‌الله خامنه‌ای و همچنین وداع با پیکر پاسدار شهید، مهدی بازاد، همراه با بزرگداشت یاد شهید دکتر عبدالله اصل علوان و هشت تن از شهدای پدافند هوایی در مصلای شهدای محراب کنگان برگزار شد.

این مراسم که با استقبال گسترده مردم ولایت‌مدار منطقه همراه بود، میزبان سخنرانی حجت‌الاسلام و المسلمین محمودی امام جمعه شهرستان کنگان بود.

محمودی در سخنان خود با اشاره به جنایات جنگی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، بر لزوم پاسداری از آرمان‌های شهدا تأکید کرد.