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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۳۱

مراسم وداع با پیکر شهید مهدی بازاد در کنگان برگزار شد

مراسم وداع با پیکر شهید مهدی بازاد در کنگان برگزار شد

بوشهر- مراسم وداع نمادین با پیکر مطهر رهبر شهید و وداع با پیکر شهید مهدی بازاد در کنگان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم وداع نمادین با پیکر مطهر رهبر شهید آیت‌الله خامنه‌ای و همچنین وداع با پیکر پاسدار شهید، مهدی بازاد، همراه با بزرگداشت یاد شهید دکتر عبدالله اصل علوان و هشت تن از شهدای پدافند هوایی در مصلای شهدای محراب کنگان برگزار شد.

این مراسم که با استقبال گسترده مردم ولایت‌مدار منطقه همراه بود، میزبان سخنرانی حجت‌الاسلام و المسلمین محمودی امام جمعه شهرستان کنگان بود.

محمودی در سخنان خود با اشاره به جنایات جنگی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، بر لزوم پاسداری از آرمان‌های شهدا تأکید کرد.

مراسم وداع با پیکر شهید مهدی بازاد در کنگان برگزار شد

کد مطلب 6765968

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