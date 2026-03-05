به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعیسی حسینی مزاری، رئیس مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان و خبرگزاری صدای افغان(آوا)، با صدور بیانیه‌ای ممانعت مأموران امارت اسلامی از پوشش خبری و فیلم‌برداری مراسم گرامیداشت شهادت حضرت امام خامنه‌ای (قدس‌الله نفسه الزکیه) در کابل و نیز لغو مراسم مشابه در هرات را محکوم کرد.

متن بیانیه بدین شرح است :

امروز در کابل، شورای علمای شیعه، دفاتر مراجع عظام تقلید، شورای نظارت بر حوزه‌های علمیه و مدارس دینی کابل، اقدام به برگزاری مراسم گرامیداشت شهادت قائد بزرگ امت اسلامی و مرجع عالی‌قدر جهان تشیع، حضرت امام خامنه‌ای (قدس‌الله نفسه الزکیه) نمودند. در پی فراخوان این نهادهای دینی و حوزوی، هزاران تن از عزاداران و ارادتمندان آن رهبر فرزانه، در مسجد جامع امام زمان (عجل‌الله تعالی فرجه الشریف) واقع در غرب کابل گرد هم آمدند تا ضمن ابراز ارادت، مراتب تأثر و همدردی خویش را اعلام دارند.

اما از همان دقایق آغازین برگزاری این مراسم معنوی، مأموران امارت اسلامی ضمن ممانعت از ورود خبرنگاران به محل برگزاری، فضایی توأم با محدودیت اطلاعاتی ایجاد نمودند. مجری مراسم نیز به صراحت اعلام کرد که هرگونه فیلم‌برداری، حتی با تلفن همراه، ممنوع می‌باشد. افزون بر این، مأمورانی که در میان جمعیت مستقر شده بودند، در مواردی که متوجه تلاش افراد برای ثبت تصاویر می‌شدند، بی‌درنگ مداخله و از این اقدام جلوگیری به عمل می‌آوردند.

مراسم دیگر نیز به همین مناسبت که قرار بود در شهر هرات از سوی شورای نظارت بر حوزه علمیه جنوب غرب کشور، برگزار شود، پس از انتشار اطلاعیه و دعوت عمومی از طلاب، علما و مردم، با دستور لغو مراسم از سوی نهاد ذیربط امارت اسلامی در این شهر مواجه می شود.

این رویه و برخورد سلیقه‌ای و محدودکننده، نه‌تنها موجبات نگرانی و نارضایتی عمیق دست‌اندرکاران و عموم عزاداران را فراهم آورد، بلکه بازتاب گسترده‌ای در سطح داخلی و بین‌المللی داشته است. بی‌تردید، اینگونه اقدامات باعث آزردگی خاطر مسلمانان انقلابی، چه در داخل و چه در خارج از کشور، گردیده و چهره‌ای ناخوشایند از مدیریت اجرایی امارت اسلامی به نمایش می‌گذارد.

طبیعی است که چنین محدود سازی‌هایی، نه‌تنها کمکی به استحکام پایه‌های حکومت نمی‌کند، بلکه بستری برای دلخوری و نارضایتی شهروندان شده و زمینه سوءاستفاده دشمنان از جریان‌ها و افراد ناراضی را فراهم می‌سازد. مردم ما اگرچه ممکن است در برابر بسیاری از دشواری‌ها و تنگناهای معیشتی صبوری پیشه کنند، اما هرگز محدودیت در برگزاری مراسم و شعائر دینی و مذهبی را برنخواهند تابید و این امر خط قرمزی انکارناپذیر برای ایشان محسوب می‌شود.

شخصیت والای حضرت امام خامنه‌ای (قدس‌الله نفسه الزکیه)، محدود به مرزهای جغرافیایی یا مذهبی نبود. ایشان نه‌تنها برای مسلمانان، بلکه برای تمامی بشریت، منشأ خیر و برکت بودند. ازاین‌رو، امروز شاهد آن هستیم که طیف گسترده‌ای از مسلمانان و حتی غیر مسلمانان در شرق و غرب عالم، متأثر از شهادت ایشان، به سوگ نشسته و در تجلیل از مقام شامخ ایشان پیشگام شده‌اند. برای نمونه، در پاکستان، ده‌ها تن از عزاداران در جریان اعتراض به هتک حرمت‌ها، جان شیرین خویش را در راه ابراز ارادت به ساحت آن عزیز از دست دادند.

در این میان، پرسش اساسی اینجاست: چگونه است که افغانستان، کشوری با اکثریت تقریبا قاطع مسلمان و داعیه‌دار نظام اسلامی، در این مسیر از کشمیر و پاکستان نیز عقب‌تر می‌ماند و حتی در مقایسه با هندوستان که مسلمانان در اقلیتی مطلق زندگی می‌کنند و همواره با چالش‌های جدی مواجه‌اند، در غم شهادت رهبر کبیر جهان اسلام، هزاران نفر از عزاداران آن هم به‌صورت راهپیمایی و تظاهرات در برابر دیدگان تندرویان هندو به سوگواری می‌پردازند، سختگیرانه تر برخورد می کند؟! آیا شایسته است که افغانستان اسلامی از مسیحیانی که در کلیساهای خود برای حضرت امام خامنه‌ای مراسم یادبود برگزار می‌کنند، کمتر باشد؟!

بی‌تردید، ممانعت از پوشش خبری و محدودسازی اطلاع‌رسانی درباره چنین مجالسی و نیز لغو مراسم درحال برگزاری، به‌معنای ایجاد محدودیت‌های برنامه‌ریزی‌شده بر شعائر مذهبی و نادیده انگاشتن باورها، اعتقادات و ارزش‌های دینی بخش بزرگی از جامعه افغانستان است.

ما از همان ابتدا بر موضع خود تأکید کرده‌ایم و بار دیگر اعلام می‌داریم که در راستای تعامل سازنده با امارت اسلامی، برای برقراری صلح و ثبات پایدار، تأمین امنیت فراگیر و فراهم‌ سازی زمینه‌های رفاه عمومی مردم، همکار حکومت بوده و خواهیم بود. اما باید به‌صراحت بیان کنیم که مسائل اعتقادی و مذهبی برای ما خط قرمزی غیرقابل‌عبور است و تحت هیچ شرایطی محدودیت و ممانعت در این حوزه را نخواهیم پذیرفت.

امام خامنه‌ای(رحمت الله علیه) سرمایه جان‌های ما بود و امروز نیز ما خود را رهرو و ادامه‌دهنده راه پرافتخار ایشان می‌دانیم.

اما شایسته است بر این نکته تأکید کنیم که پیروان مذهب تشیع در افغانستان، با هر رویکرد و منش فکری و اعتقادی، نه‌تنها هرگز خرابکار نبوده و نیستند، بلکه در آینده نیز نه‌تنها دشمنی نخواهند ورزید، بلکه یاری‌رسان و حامی حاکمیتی خواهند بود که در مسیر تأمین منافع اسلامی، مذهبی و ملی ملت گام بردارد.ا

ز این‌رو، از مقامات و نهادهای ذی‌ربط امارت اسلامی خواسته می‌شود که در راستای تضمین آزادی‌های مشروع و قانونی پیروان مذاهب اسلامی، اهتمام جدی به‌خرج دهند و اجازه ندهند چنین رویه‌های محدودکننده‌ای به سرمایه‌های اجتماعی و دینی کشور آسیب وارد کند.

همچنین از شورای علمای شیعه، دفاتر مراجع عظام تقلید، شورای نظارت بر حوزه‌های علمیه و مدارس دینی کابل و تمامی نخبگان حوزوی و دانشگاهی و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی دلسوز خواسته می‌شود که پیش از آنکه آسیب‌های جبران‌ناپذیری بر پیکره وحدت و همبستگی ملی وارد آید، از طریق گفتگوهای مؤثر و مستمر با شخصیت‌ها و نهادهای ذی‌صلاح امارت اسلامی، نسبت به رفع موانع موجود در مسیر برگزاری مناسک و برنامه‌های دینی و مذهبی اقدام نمایند و در جهت تداوم رسمیت مذهب جعفری و پاسداشت حقوق قانونی پیروان آن، جدیت و اهتمام لازم را از خود نشان دهند.