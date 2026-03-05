به گزارش خبرنگار مهر، امور مبلغین سازمان تبلیغات اسلامی در پی شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی بیانیه ای صادر کرد :

بسم‌الله الرحمن الرحیم

شهادت مظلومانه و پرافتخار نایب امام عصر عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف، رهبر و ولی‌امر مسلمین جهان، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدّ ظلّه العالی)، به دست شقی‌ترین و فاسدترین مردمان روزگار را محضر مبارک حضرت بقیه‌الله الاعظم علیه‌السلام و امت بزرگ و سرافراز اسلام، تبریک و تسلیت عرض می‌نماییم.

شخصیتی الهی که در طهارت نفس و تقوا، در زهد و ساده‌زیستی، در اخلاق و ادب، در جامعیت و گستردگی علمی، در سیاست‌ورزی و تدبیر، در شجاعت، سعه‌صدر، جهاد و استقامت، بی‌تردید سرآمد عصر خویش به شمار می‌رفت.

رهبر حکیمی که به مدت سی‌وهفت سال پس از خمینی کبیر، در میان دریای متلاطم حوادث زمانه، جنگ‌ها، فتنه‌ها و بحران‌های پیچیده، سکان‌دار کشتی انقلاب و نظام اسلامی بود و با تدبیری کم‌نظیر، آن را به شایسته‌ترین شکل هدایت نمود و در عرصه‌های گوناگون، به جایگاهی ممتاز در سطح منطقه و جهان ارتقا بخشید.

او که ایران اسلامی را به محور جبهه مقاومت در منطقه و جهان تبدیل کرد و این ملت را در نگاه آزادگان، عدالت‌خواهان و حق‌طلبان عالم، به اوج عزت، اقتدار و سربلندی رساند.

بی‌تردید داغ فراق او برای ملت ما بسیار سنگین و جان‌سوز است و باور فقدانش برایمان دشوار می‌نماید؛ اما اراده و تقدیر الهیِ خدای حکیم و علیم، فراتر از همه محاسبات و اراده‌های بشری است و ایمان داریم که مشیت او همواره بر مدار حکمت و مصلحت جاری است.



برای چنین انسان الهی و مجاهدی، هرگونه رحلت غیر از شهادت، اندک و ناچیز می‌نمود؛ چراکه این همان سنت و سیره اجداد طاهرین اوست که همگی با شهادت از دنیا رفته‌اند و شیعیان خویش را نیز در طول تاریخ با این فرهنگ آشنا ساخته‌اند:«اِنَّ القَتلَ لَنا عادَهٌ و کَرامَتَنا الشَّهادَه».



بی‌گمان، انسان‌های بزرگ پس از شهادت، به اندیشه، سیره و مکتب تبدیل می‌شوند و فراتر از زمان و مکان، در گستره تاریخ و جغرافیا جاری و ماندگار می‌گردند.



ضمن عرض تسلیت و تعزیت عمیق به ملت مؤمن، ولایت‌مدار، شهیدپرور و خستگی‌ناپذیر ایران اسلامی، در این مقطع بسیار حساس و سرنوشت‌ساز تاریخی، نکات ذیل را متذکر می‌شویم:



امروز ما در متن نبردی تمام‌عیار با فاسدترین و جنایتکارترین مستکبران جهان، یعنی آمریکا، رژیم صهیونیستی و اذناب آنان قرار داریم. ازاین‌رو، عزاداری برای رهبر عزیز و شهیدمان باید به حماسه‌ای آگاهانه علیه دشمنان و به پشتیبانی همه‌جانبه از رزمندگان غیور و مؤمن‌مان تبدیل شود؛ رزمندگانی که با وجود این داغ سنگین، همچنان مردانه و استوار در میدان نبرد ایستاده‌اند.



مکتب ما، مکتب پیروی از اهداف و آرمان‌هاست؛ اهداف متعالی‌ای که اولیای معصوم الهی جان خویش را فدای آن کردند و تمام تلاششان هدایت مردم به سوی آن بود. بر همین اساس، با صلابت، بصیرت و قاطعیت انقلابی، مصمم‌تر از گذشته، مسیر تحقق آرمان‌ها و اهداف بلند امامین انقلاب را تا رسیدن به ظهور حضرت ولی‌عصر عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف ادامه خواهیم داد.



حفظ وحدت و انسجام مقدس ملی و دینی، امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد. لازم است همگان با هوشیاری کامل، از هرگونه اختلاف‌افکنی، دودستگی، تسویه‌حساب‌های شخصی، اتهام‌زنی به یکدیگر و تضعیف یا تخریب مسئولان ـ که همواره مورد تأکید و توصیه رهبر شهیدمان بود ـ به‌طور جدی پرهیز نمایند.

ولایت و حاکمیت فقیه جامع‌الشرایط، که میراث گران‌سنگ خمینی کبیر و خامنه‌ای شهید است و همواره عامل وحدت، انسجام و عزت ملت ایران بوده، باید با تمام توان حفظ و حمایت شود. ازاین‌رو، با پشتیبانی آگاهانه از رهبر منتخب مجلس خبرگان رهبری ـ که تنها مسیر مشروع و قانونی برای کشف و معرفی فقیه شایسته ولایت است ـ نقشه‌ها و امیدهای دشمنان را نقش بر آب خواهیم ساخت.



در شرایط کنونی، مسئولیت حفظ آرامش و امنیت کشور، علاوه بر نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و بسیج قهرمان، بر عهده آحاد مردم فداکار و مؤمن نیز قرار دارد. لذا شایسته است به‌ویژه در این شب‌ها و روزهای حساس، با حضور هوشمندانه در مساجد، میادین و معابر عمومی، ضمن حفظ نظم و آرامش، هرگونه تحرک و اقدام احتمالی عناصر فرصت‌طلب، آشوب‌طلب و بدخواه این سرزمین، در نطفه خنثی گردد.



در پایان، از درگاه خداوند متعال، خاضعانه و عاجزانه مسئلت داریم که با تعجیل در فرج مولایمان حضرت بقیه‌الله الاعظم علیه‌السلام، این ضایعه عظیم و جان‌سوز را برای امت اسلام جبران فرماید.ان‌شاءالله تعالی.