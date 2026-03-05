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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۲۰:۰۳

پزشکیان: هنوز معتقدیم آرامش منطقه باید به دست کشورهای منطقه تامین شود

پزشکیان: هنوز معتقدیم آرامش منطقه باید به دست کشورهای منطقه تامین شود

رئیس جمهور گفت: کوشیدیم با کمک همسایگان و از طریق دیپلماسی از جنگ اجتناب کنیم اما حمله نظامی آمریکایی صهیونی هیچ راه دیگری جز دفاع از خود برای ما باقی نگذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه هیئت دولت، ضمن بررسی آخرین وضعیت کشور پس از تجاوزات دشمن امریکایی _ صهیونی و عملکرد دستگاه‌های اجرایی در شرایط جنگ، از همبستگی و ایستادگی بی‌نظیر ملت ایران و پشتیبانی آنان از کشور و نظام اسلامی در مواجه با تهاجمات دشمنان تجلیل و قدردانی شد.

یکصد و پنجاه و ششمین جلسه هیئت دولت، به ریاست مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور و با حضور وزرا و اعضای کابینه برگزار شد.

در این جلسه آخرین وضعیت کشور پس از تجاوزات امریکا و رژیم صهیونیستی بررسی و اقدامات و عملکرد دستگاه‌های اجرایی در شرایط جنگی به منظور خدمت رسانی بی وقفه به مردم به صورت شبانه روزی و متمرکز تشریح شد.

همچنین رسیدگی همه جانبه به وضعیت شهروندان آسیب دیده از حملات امریکا و رژیم صهیونیستی به کشور به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در دستور کار دولت قرار گرفت.

در جلسه هیئت دولت ضمن قدردانی از همبستگی و ایستادگی بی نظیر ملت ایران و پشتیبانی و حمایت‌های ارزشمند و بی نظیرشان از کشور و نظام اسلامی در مواجهه با تهاجمات دشمن امریکایی صهیونیستی، بر التزام و پایبندی همه ارکان دولت به انجام وظایف و استمرار بی وقفه ارائه خدمت به مردم در همه بخش ها تاکید شد.

در این جلسه همچنین از دفاع جانانه نیروهای مسلح مقتدر و با صلابت جمهوری اسلامی ایران از کشور و مردم و ضربات کوبنده و قاطع آنان به متجاوزان به میهن اسلامی تجلیل و قدردانی شد.

رئیس جمهور همچنین ضمن تاکید بر حسن همجواری و رعایت حقوق همسایگی و احترام به حاکمیت دولت‌های همسایه به‌عنوان سیاست راهبردی جمهوری اسلامی اظهار داشت: ما کوشیدیم با کمک همسایگان و از طریق دیپلماسی از جنگ اجتناب کنیم اما حمله نظامی آمریکایی صهیونی هیچ راه دیگری جز دفاع از خود برای ما باقی نگذاشت. ما به حاکمیت همه کشورهای همسایه احترام می‌گذاریم و هنوز هم معتقدیم آرامش منطقه باید به دست کشورهای منطقه تامین شود.

کد مطلب 6766322
محسن صمیمی

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