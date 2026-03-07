به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، متن کامل این اطلاعیه که از سوی احسان یوسفی، معاون توسعه مدیریت و منابع و دبیر شورای ادرای استان صادر شده، بدین شرح است:

ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت رهبر عالی‌قدر حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (رضوان‌الله)، با توجه به تجاوز رژیم غاصب صهیونی و آمریکای جنایتکار به حریم سرزمین ایران اسلامی و با هدف استمرار ارائه خدمات عمومی به مردم و حفظ امنیت و آرامش کارمندان نظام اداری، برابر بخشنامه شماره ۱۰۷۳۵۷ مورخ ۱۴ / ۱۲ / ۱۴۰۴ سازمان اداری و استخدامی کشور و با رعایت مفاد اطلاعیه‌های شورای عالی امنیت ملی موارد زیر برای اجرا از روز یک شنبه مورخ ۱۷ / ۱۲ / ۱۴۰۴ ابلاغ می‌شود:

۱- دستگاه‌های اجرایی مکلفند با استفاده از ظرفیت‌های موجود در قوانین و مقررات جاری، نظیر ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه دورکاری موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۶۴۸۱/۴۴۷۴۶ مورخ۱۳۸۹/۰۴/۰۷ هیئت محترم وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی به نحوی برنامه‌ریزی کنند که فعالیت دستگاه بدون هیچ‌گونه وقفه و با حضور ۵۰ درصد کارکنان با نظر مدیر دستگاه استانی انجام شود.

تبصره ۱: دستگاه‌های عملیاتی و امدادی ارائه ‌دهنده خدمات ضروری در حوزه‌هایی نظیر بهداشت و درمان، انرژی، ارتباطات، حمل و نقل عمومی، خدمات شهری، آتش نشانی، امنیتی، انتظامی و دفاعی از شمول این بند مستثنی هستند و مطابق با تصمیمات مراجع ذی‌صلاح مربوطه اقدام می‌کنند.

تبصره ۲: اولویت برخورداری کارکنان از دورکاری به ترتیب با معلولان، کارکنان دارای مشکلات قلبی، ریوی و بیماری‌های صعب‌العلاج ، بانوان باردار و یا دارای فرزند معلول یا ۶ سال و کم‌تر و سایر بانوان با نظر مدیر دستگاه خواهد بود.

۲- دستگاه‌های اجرایی ارائه دهنده خدمات در حوزه‌هایی نظیر تأمین اجتماعی و امور مالیاتی و... موظفند به نحوی برنامه‌ریزی کنند که ضمن عدم ایجاد وقفه در ارائه خدمات به مردم، ذینفعان مربوطه با خسارت یا جریمه ناشی از کاهش سطح خدمات و یا تأخیر در دریافت خدمات، مواجه نشوند.

۳- برگزاری انواع همایش‌ها و رویدادهای حضوری در دستگاه‌های اجرایی و همچنین اعزام کارکنان به مأموریت‌های اداری غیرضرور ممنوع است و صرفاً در موارد خاص، با مجوز بالاترین مقام دستگاه اجرایی و استانداری امکان‌پذیر است. همچنین جلسات اداری، دوره‌های آموزشی و نشست‌های تخصصی با رعایت دستورالعمل‌های صادره از سوی مراجع امنیتی ذی‌صلاح، برگزار می‌شود.

۴- فعالیت واحدهای ستادی بانک‌ها، شعب منتخب و کشیک برابر اطلاعیه کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان خواهد بود، همچنین شعب ارزی و دارای صندوق امانات دایر خواهند بود.

۵- کلیه مدارس و دانشگاه‌های استان تا اطلاع ثانوی تعطیل و فعالیت آنان به صورت غیرحضوری خواهد بود.

۶- کلیه رده‌های مدیریتی استان از شمول دورکاری مستثنی بوده و موظف به حضور در محل کار هستند. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه، برعهده بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی استان است.