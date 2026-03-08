به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاعلام الحربی، مقاومت اسلامی لبنان صبح امروز دو بار شهر نهاریا در شمال فلسطین اشغالی را هدف حمله پهپادی قرار داد و پایگاه دریایی حیفا را با موشک در هم کوبید.

در بیانیه های حزب الله در خصوص این حملات آمده است: در پاسخ به حملات جنایتکارانه متجاوزان اسرائیلی به دهها شهر و روستای لبنان از جمله ضاحیه جنوبی بیروت و در چارچوب هشداری که مقاومت اسلامی برای شهر نهاریا در شمال فلسطین اشغالی صادر کرده بود، صبح امروز رزمندگان مقاومت اسلامی این شهر را ساعت ۸:۴۰ با یک دسته پهپاد هدف قرار دادند.

حزب الله ظهر امروز هم اعلام کرد که برای دومین بار شهر اشغالی نهاریا را هدف حمله پهپادی قرار داده است.

مقاومت اسلامی لبنان همچنین ظهر امروز پایگاه دریایی حیفا را هدف حمله موشکی قرار داد.