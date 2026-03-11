به گزارش خبرگزاری مهر، سید یحیی سهرابی در حاشیه بازدید از دادگستری شهرستان سلسله، اظهار داشت: در این بازدید که در روز تعطیل و خارج از ساعات اداری انجام شد، قاضی شعبه ۱۰۱ کیفری دو و جمعی از کارکنان دادگستری سلسله نیز در محل حضور داشتند و به تعیین تکلیف پرونده‌های مهم و انجام امور مربوط به متهمان تحت قرار پرداختند.

وی گفت: در جریان این فعالیت‌ها، تعدادی قرارهای کفالت و وثیقه برای متهمان صادر شد.

رئیس دادگستری سلسله، افزود: اقدامات صورت‌گرفته در راستای اجرای سیاست‌های قوه قضاییه مبنی بر تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی و تسریع در رسیدگی‌ها صورت‌گرفته است.

سهرابی بر لزوم حضور مستمر مسئولان قضایی در صحنه، حتی در روزهای تعطیل و خارج از ساعات اداری و رسیدگی به مسائل فوری مردم تأکید و هدف از این اقدامات را حفظ حقوق شهروندان و اعتماد عمومی به دستگاه قضایی عنوان کرد.