اتحاد و انسجام رمز موفقیت است/ ایران امن ترین جا برای دختران است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر قلعهنویی در ابتدا با تسلیت به مناسبت شهادت حضرت آیت الله العظمی خامنهای اظهار کرد: کشتار غیرنظامیان توسط اسرائیل بر خلاف شعارهایی است که میدهند و متاسفانه مستقیم مردم عادی را مورد هدف قرار میدهند مانند آنچه در مدرسه میناب اتفاق افتاد که لکه سیاهی بر تمامی شعارهای آنهاست و من از همین جا به خانواده دختران دانش آموز تسلیت میگویم.
قلعهنویی در ادامه به هدف قرار دادن اماکن ورزشی اشاره داشت و گفت: سالن ١٢ هزار نفری نماد ورزش ایران است. وقتی دشمن به این سالن حمله میکند، نشان میدهد که خط قرمزی ندارد. این سالن در پنج دهه گذشته قلب خاطرات ورزش و موفقیت تیمهای ملی بود اما با بی رحمی کامل نابود شد. این رفتار نشان میدهد که آنها میخواهند با تخریب اماکنی چون آزادی، خاطرات دسته جمعی و شاد مردم را از بین ببرد در حالی که این موفقیتها در قلب و دل مردم ایران حک شده است و با تخریب یک سازه از بین نمیرود.
او به حمایت از تیم ملی بانوان هم پرداخت و گفت: متاسفانه فضای بسیار سنگینی علیه تیم ملی ایران در استرالیا وجود داشت اما با وجود همه فشارها، این تیم در حال بازگشت به کشور هستند و شنیدم در یکی دو روز دیگر به پیش خانوادههایشان باز میگردند. متاسفانه چند نفر از این بازیکنان بخاطر حرفهای اشتباه یک نفر و از آن طرف وسوسههای جعلی و دروغ در استرالیا ماندند اما مطمئنم ایران امنترین جا برای این دختران است و آنها میتوانند به ایران برگردند.
قلعهنویی در پایان گفت: آنچه در این چند روز در ایران میبینیم اتحاد و انسجام مردم ایران و دفاع از نیروهای مسلح است. مطمئنم با این اتحاد و همدلی میتوانیم از این روزهای دشوار بگذریم و دوباره در کنار هم زندگی معمولمان را انجام دهیم.
