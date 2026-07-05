وعده دوباره جامعه بزرگ فوتبال در دومین روز از  وداع با آقای شهید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون فوتبال، در حالی که هنوز تصاویر به‌یادماندنی روز شنبه ، آن دریای بی‌کران حضور مردمی در مصلای امام خمینی(ره) پایتخت و آن حماسه عظیم بدرقه قائد شهید در ذهن و قلب همه ما زنده است،کاروان خانواده بزرگ فوتبال در روز یکشنبه هم در این میدان بزرگ حضوری فعال و گسترده خواهد داشت.

آنچه روز شنبه در مصلای امام خمینی(ره) رخ داد، حضوری باشکوه و نشان دادن وحدت، عشق و ارادت یک ملت به رهبر و قائد خویش بود. میلیون‌ها ایرانی با چشمانی اشک‌بار،قلب های شکسته و دل‌هایی آکنده از غیرت و تعصب، آمدند تا بگویند «ما هستیم». این صحنه‌های بی بدیل، بار دیگر به جهان و جهانیان نشان داد که این مردم بزرگوار، در سختی‌ها متحدتر و استوارتر از همیشه در کنار هم قرار می گیرند.

اکنون و در تداوم آن حضور حماسی روز شنبه، فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران از آحاد خانواده فوتبال کشور در هیات های فوتبال سراسر کشور،باشگاههای فوتبال،فوتسال و فوتبال ساحلی و هواداران میلیونی این رشته ورزشی دعوت می‌کند تا در روزهای آتی نیز با حضوری پرشور،منسجم و متحد، در مراسم بدرقه آقای شهید، قائد امت،حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای (ره) شرکت کنند و همچنان استوارانه و یکصدا فریاد بزنند«باید برخاست»...آری!باید برخاست....