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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۹:۱۷

وعده دوباره جامعه بزرگ فوتبال در دومین روز از  وداع با آقای شهید

وعده دوباره جامعه بزرگ فوتبال در دومین روز از  وداع با آقای شهید

فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران از آحاد خانواده فوتبال کشور و هواداران میلیونی این رشته ورزشی دعوت می‌کند تا در مراسم دومین روز وداع با آقای شهید حضور یابند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون فوتبال، در حالی که هنوز تصاویر به‌یادماندنی روز شنبه ، آن دریای بی‌کران حضور مردمی در مصلای امام خمینی(ره) پایتخت و آن حماسه عظیم بدرقه قائد شهید در ذهن و قلب همه ما زنده است،کاروان خانواده بزرگ فوتبال در روز یکشنبه هم در این میدان بزرگ حضوری فعال و گسترده خواهد داشت.

آنچه روز شنبه در مصلای امام خمینی(ره) رخ داد، حضوری باشکوه و نشان دادن وحدت، عشق و ارادت یک ملت به رهبر و قائد خویش بود. میلیون‌ها ایرانی با چشمانی اشک‌بار،قلب های شکسته و دل‌هایی آکنده از غیرت و تعصب، آمدند تا بگویند «ما هستیم». این صحنه‌های بی بدیل، بار دیگر به جهان و جهانیان نشان داد که این مردم بزرگوار، در سختی‌ها متحدتر و استوارتر از همیشه در کنار هم قرار می گیرند.

اکنون و در تداوم آن حضور حماسی روز شنبه، فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران از آحاد خانواده فوتبال کشور در هیات های فوتبال سراسر کشور،باشگاههای فوتبال،فوتسال و فوتبال ساحلی و هواداران میلیونی این رشته ورزشی دعوت می‌کند تا در روزهای آتی نیز با حضوری پرشور،منسجم و متحد، در مراسم بدرقه آقای شهید، قائد امت،حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای (ره) شرکت کنند و همچنان استوارانه و یکصدا فریاد بزنند«باید برخاست»...آری!باید برخاست....

کد مطلب 6879695

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