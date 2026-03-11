به گزارش خبرگزاری مهر، روابط‌عمومی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به استحضار مردم شریف استان لرستان می‌رساند پیرو رصد و اقدامات مشترک صورت‌گرفته توسط فرزندان شما در سازمان اطلاعات سپاه لرستان و اطلاعات فراجا استان، سه نفر از عناصر وطن‌فروش داخلی که اقدام تشویش اذهان عمومی، شایعه‌پراکنی، به‌آتش‌کشیدن نمادهای عزاداری و ارسال تصاویر به رسانه‌های دشمن می‌کردند، بازداشت شدند و این فرایند با سرعت ادامه پیدا خواهد کرد.

لازم به ذکر است مطابق قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونی هرگونه همکاری با دشمن (از جمله تهیه و ارسال فیلم و عکس) اقدامی مجرمانه محسوب شده و با مرتکبان برابر قانون در زمان جنگ، برخورد خواهد شد.

در پایان از همه مردم آگاه و دشمن‌شناس استان لرستان دعوت می‌شود با هوشیاری کامل، عناصر وطن‌فروشی که با معاندین همکاری می‌کنند (از جمله از طریق ارسال فیلم و عکس برای رسانه‌های صهیونیستی) را از طریق سامانه تلفنی ۱۱۴ یا دستیار (ربات) این سامانه در پیام‌رسان‌های بله روبیکا و سروش به آدرس s۱۱۴@، معرفی کنند.