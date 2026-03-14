دستگیری ۸ نفر از مزدوران آمریکایی صهیونی در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ یاسر عمرانی در جمع خبرنگاران گفت: سربازان گمنام امام زمان (عج) در همدان ۸ نفر از مزدوران آمریکایی صهیونی شناسایی و دستگیر کنند.

وی با بیان اینکه این افراد تصویر و اطلاعات از مراکز نظامی و انتظامی، اماکن مورد تهاجم را برای دشمن جمع آوری می‌کردند، اظهار کرد: این مزدوران خائن در تور اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان در سازمان اطلاعات سپاه گرفتار شدند.

معاون روابط عمومی سپاه انصار الحسین همدان این ۸ نفر عناصر خائن و وطن‌فروش شامل عوامل رسانه‌ای، مرتبطین با رژیم صهیونیستی و برخی گروه‌های معاند به دنبال اجرای اهداف پلید سرویس‌های جاسوسی بودند.

وی با اشاره به اینکه این خائنان اقدام به تهیه و ارسال تصاویر و اطلاعات از مراکز نظامی و انتظامی، اماکن مورد تهاجم دشمن، اقدامات ایذایی و خرابکارانه می‌کردند، افزود: از این عناصر وطن فروش تعدادی سلاح گرم و مقادیری مهمات کشف و ضبط شده است.

سرهنگ عمرانی تاکید کرد: از مردم شریف و ولایتمدار درخواست می‌شود هرگونه موارد مشکوک و گزارشات امنیتی خود را از طریق تلفن های ۱۱۰_۱۱۳_۱۱۴ اطلاع دهند