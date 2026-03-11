اجتماع عزاداران علوی در همدان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اجتماع هیئات مذهبی و دستههای عزاداری با حضور گسترده مردم مؤمن و انقلابی همدان همزمان با سالروز شهادت امیرالمؤمنین حضرت علی (علیهالسلام) و در بزرگداشت امام شهید حضرت آیتالله سید علی حسینی خامنهای برگزار شد.
اجتماع بزرگ عزاداران علوی با حضور هیئات مذهبی، دستههای عزاداری و اقشار مختلف مردم دیار دارالمؤمنین و دارالمجاهدین همدان برگزار شد.
در این مراسم معنوی حضور آیتالله حبیبالله شعبانی موثقی نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه همدان، حمید ملانوری شمسی، استاندار همدان، عباس صوفی، نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی، مجید درویشی، فرماندار شهرستان همدان، فرماندهان نظامی و انتظامی و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی حضور داشتند.
هیئات مذهبی و اقشار مختلف مردم با برپایی دستههای سوگواری و نوحهخوانی، ضمن ابراز ارادت به ساحت اهلبیت (علیهمالسلام)، سالروز شهادت امیرالمؤمنین حضرت علی (علیهالسلام) را گرامی داشته و یاد و خاطره امام شهید حضرت آیتالله سید علی حسینی خامنهای را نیز پاس داشتند.
