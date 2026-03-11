۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۲۲:۲۰

آغاز عملیات جدید حزب‌الله علیه سرزمین‌های اشغالی

منابع خبری از آغاز عملیات گسترده موشکی و پهپادی مقاومت اسلامی لبنان علیه مواضع رژیم صهیونیستی در شمال سرزمین‌های اشغالی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه «الجزیره»، حزب‌الله لبنان رسماً آغاز عملیات «العصف الماکول» را اعلام کرد.

در همین راستا، این شبکه از شلیک موج جدیدی از راکت‌ها از جنوب لبنان به سمت مواضع ارتش صهیونیستی در منطقه «الجلیل علیا» خبر داد.

هم‌زمان، جبهه داخلی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که به دنبال شناسایی نفوذ چندین پهپاد، آژیر هشدار در چندین منطقه از الجلیل علیا به صدا درآمده است.

رسانه‌های صهیونیستی از جمله روزنامه «یسرائیل هیوم» نیز گزارش دادند که به دنبال حملات موشکی اخیر حزب‌الله، چندین فروند راکت به صورت مستقیم به مقرهای مختلف در شمال فلسطین اشغالی اصابت کرده است.

در همین رابطه، سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی از مجروح شدن دست‌کم دو نفر در جریان این حملات خبر داد.

