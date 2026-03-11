به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید هاشم الحیدری، دبیرکل جنبش نجباء عراق شامگاه چهارشنبه در اجتماع گسترده طلاب غیرایرانی در حرم مطهر بانوی کرامت، ضمن ابراز تسلیت به مناسبت ایام شهادت امیرالمؤمنین علی(ع) و شهادا رهبر انقلاب اسلامی، انتخاب امام سید مجتبی خامنه‌ای را به عنوان رهبر جدید امت اسلامی تبریک گفت.



وی با اشاره به اهمیت حضور مردم در شکل‌گیری نظام الهی اظهار کرد: اگرچه امامان معصوم و اولیای الهی از کمال مطلق برخوردارند، اما مادامی که مردم آنان را یاری نکنند، زمینه تحقق حکومت اسلامی فراهم نخواهد شد و در تاریخ اسلام نمونه‌های بسیاری از این بی‌وفایی‌ها دیده می‌شود.



الحیدری گفت: پیامبر اکرم(ص) در آغاز رسالت الهی خود با عدم همراهی مردم مواجه بودند، اما زمانی که مردم مدینه با ایشان همدل شدند، حکومت اسلامی پایه‌گذاری شد.



وی افزود: در ماجرای غدیر نیز پس از بیعت گسترده مردم با امیرالمؤمنین(ع)، تنها هفتاد روز بعد اکثریت کنار رفتند و جز معدودی از یاران راستین همچون سلمان، عمار، ابوذر و مقداد در کنار امام باقی نماندند.



دبیرکل جنبش عهدالله عراق با اشاره به سرگذشت انبیای الهی اظهار داشت: حضرت نوح(ع) پس از قرن‌ها دعوت مردم، تنها ۸۲ نفر را همراه یافت و در امت حضرت موسی(ع)، پس از چهل روز غیبت، گرایش به گوساله‌پرستی شکل گرفت.



وی افزود: در واقعه کربلا نیز تنها ۷۲ نفر با امام حسین(ع) ماندند و در راه حق به شهادت رسیدند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود به دوران معاصر پرداخت و گفت: پس از قرون متمادی، این ملت ایران بودند که صادقانه در کنار امام خمینی(ره) ایستادند و مسیر تحقق حاکمیت اسلامی را عملی ساختند.



به گفته الحیدری، مردم ایران طی ۴۷ سال گذشته با تقدیم صدها هزار شهید و جانباز، پرچم ولایت الهی را بر دوش کشیده‌اند و در جنگ تحمیلی نیز با استقامت خود عزت اسلام را استوار کردند.



دبیرکل جنبش اسلامی عهدالله عراق تأکید کرد: پس از رحلت امام خمینی(ره)، تصمیم حکیمانه مجلس خبرگان در انتخاب امام خامنه‌ای به عنوان رهبر انقلاب، باعث تثبیت حاکمیت اسلامی شد و در طول ۳۷ سال زعامت ایشان، شاهد تحولی عظیم در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جهان اسلام بودیم که باید مورد مطالعه اندیشمندان قرار گیرد.



وی با اشاره به شرایط حساس پس از شهادت رهبر انقلاب یادآور شد: آگاهی، بصیرت و حضور به‌موقع مردم ایران موجب شد حوادث تلخ صدر اسلام تکرار نشود و ملت در کنار مجلس خبرگان، در کوتاه‌ترین زمان ممکن خلف صالح امام خامنه‌ای را برگزیند، اقدامی که در برابر تهدیدات دشمنان، اقتدار ملی را به نمایش گذاشت.



الحیدری با قدردانی از استقامت ملت ایران گفت: ملتی که ده روز تمام در خیابان‌ها زیر بمباران دشمن و در سرمای زمستان از اسلام دفاع کردند، شایسته ستایش است.



وی افزود: اگر همه مردم ایران به صورت یک انسان واحد متجلی می‌شدند، من دستان این انسان الهی را می‌بوسیدم، چراکه چنین بصیرت و شجاعتی در تاریخ بی‌نظیر است.



وی در ادامه سخنان خود با اشاره به تقارن زمان انتخاب رهبر جدید با شب نوزدهم ماه رمضان خاطرنشان کرد: این تقدیر زیبا نشانه عنایت الهی است، شبی که هم شب قدر بود و هم شب غدیر و بیعت با امام امت اسلامی و ناراحتی رئیس‌جمهور آمریکا از این انتخاب، خود گواه روشنی از قدرت و وزانت این تصمیم است.



الحیدری در پایان با گرامیداشت یاد و راه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی تصریح کرد: شهید سلیمانی حقیقتاً راست گفت که ما امت امام حسین(ع) و پیروان شعار هیهات منا الذله هستیم.



وی افزود: امشب گرد هم آمده‌ایم تا با امام جبهه مقاومت، امام سید مجتبی خامنه‌ای، بیعتی عاشورایی ببندیم و اعلام کنیم که تا پای جان در مسیر ولایت باقی خواهیم ماند.