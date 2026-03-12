به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، یک مقام در یکی از بنادر عراق به خبرگزاری رویترز گفت که دو نفتکش خارجی حامل سوخت عراق در آب‌های سرزمینی این کشور هدف حمله قرار گرفتند و در پی آن آتش‌سوزی در این دو شناور رخ داد.

در همین حال، ستاد اطلاع‌رسانی امنیتی عراق اعلام کرد: دو نفتکش در آب‌های سرزمینی عراق هدف یک اقدام خرابکارانه قرار گرفته‌اند.

این نهاد امنیتی افزود عملیات نجات خدمه انجام شده و در مجموع ۳۸ نفر از سرنشینان این دو شناور نجات یافته‌اند، اما یکی از آن‌ها جان خود را از دست داده است.

این نهاد اعلام کرد که ۶ شناور برای نجات خدمه این دو نفتکش هدف قرار گرفته وارد شده اند.

در همین راستا، شرکت بازاریابی نفت عراق با تأیید وقوع حادثه برای این نفتکش، اعلامکرد که حمله به این دو شناور به صورت منفی، امنیت و اقتصاد عراق را تحت الشعاع قرار خواهند داد.