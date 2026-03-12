۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۳۶

اعتبار کارت‌های صندوق امداد ولایت تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت، با هدف تسهیل در ارائه خدمات بانکی و رفاه حال مشتریان ارجمند، طرح تمدید خودکار اعتبار کارت‌های پرداخت این صندوق اجرایی شد.

بر اساس این گزارش، تمامی کارت‌های پرداخت متعلق به صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت که تاریخ انقضای آن‌ها مربوط به ماه‌های بهمن ۱۴۰۴، اسفند ۱۴۰۴ و فروردین ۱۴۰۵ است، به مدت ۳ ماه تمدید شده است.

‌مشتریان گرامی که تاریخ انقضای کارت آن‌ها در بازه زمانی یاد شده قرار دارد، می‌توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری به شعب صندوق یا ثبت درخواست برای تعویض کارت، همچنان از خدمات بانکی، پایانه‌های فروشگاهی و درگاه‌های پرداخت آنلاین استفاده نمایند.

این اقدام در راستای کاهش مراجعات حضوری، صرفه‌جویی در زمان مشتریان و تداوم بهره‌مندی از خدمات مالی صندوق صورت گرفته است.

کد خبر 6772482
سيد اسد رجبی

