به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره ۰۴.۳۱۶۶۴۹ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۲ این بانک در خصوص تمدید تاریخ انقضای کارت‌های صادره، با عنایت به شرایط حادث شده و لزوم تداوم خدمت‌رسانی مطلوب به مشتریان شبکه بانکی و کاهش مراجعات حضوری به شعب بانک‌ها، مقرر شد به‌منظور رفع نیازمندی مشتریان درخصوص تمام کارت‌های پرداخت با تاریخ انقضای اردیبهشت و خرداد ماه ۱۴۰۵، حتی‌المقدور بدون صدور کارت جدید، تاریخ انقضای کارت‌های مربوطه به مدت سه ماه، تمدید شوند.