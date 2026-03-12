رحمان نیا: هشدار زرد هواشناسی در استان زنجان صادر شد

محمدرضا رحمان‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: براساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، آسمان استان تا روز دوشنبه هفته آینده عمدتا ابری خواهد بود که این شرایط گاها با وزش باد نیز همراه خواهد شد طی این مدت احتمال بارش باران و برف وجود دارد.

وی افزود: انتظار می‌رود که امروز (پنجشنبه) و شنبه بارش به شکل ضعیف و پراکنده رخ دهد؛ ولی در روزهای جمعه، یکشنبه و پیش‌ازظهر دوشنبه شاهد بارش نسبتا بیشتری خواهیم بود که اغلب مناطق استان را نیز پوشش خواهد داد.

رحمان نیا ادامه داد: در همین رابطه یک هشدار هواشناسی سطح زرد نیز صادر شده است که تا روز دوشنبه اعتبار دارد. علاوه بر این، پیش‌بینی می‌شود که سرعت وزش باد نیز در روزهای یکشنبه و دوشنبه افزایش داشته و به آستانه نسبتا شدید برسد. این شرایط می‌تواند بویژه در ارتفاعات و گردنه‌های کوهستانی منجر به کولاک برف شود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: نظر دمایی، در روزهای آینده شاهد افزایش نسبی و تدریجی دما در اغلب مناطق خواهیم بود.