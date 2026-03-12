فریاد قدس در بیرجند؛ آمادگی کویرنشینان برای حضور حماسی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: این روزها جای جای ایران اسلامی رنگ و بوی دیگری دارد. بوی عزا، بوی خشم و انتقام و در عین حال، بوی آشنای اتحاد و همدلی.

درست از ۱۳ روز گذشته دشمنان انقلاب دندان طمع تیز کرده و به ایران چنگ انداخته‌اند. گرچه این ملت غیور ایرانی، مشام‌شان به این دشمنی‌ها آشناست اما این بار، نه هر بار است. چراکه دست پلید دشمن به خون پاک رهبرمان، صدها کودک و هم‌وطن آغشته شده و خشمی از انتقام را به پیکره ایران تزریق کرده است.

از این رو مردم نه تنها در راهپیمایی‌های شبانه حضور پر رنگی دارند بلکه در روز قدس هم به خیابان خواهند آمد تا فریاد بزنند «اگر تن به تن، سر به دشمن دهیم... محال است که کشور به دشمن دهیم».

مردم همیشه در صحنه خراسان جنوبی هم با اعلام حضور خود در راهپیمایی روز قدس نشان خواهند داد که راه شهدا ادامه دارد. بی شک مشت‌های گره کرده هر کدام، همانند پتکی آهنین بر سر دشمن خواهد بود و فریاد انزجار از آمریکا و وابستگانش، گوش جهانیان را ناشنوا خواهد کرد.

حضور در راهپیمایی یک فریضه واجب است

فاطمه، دانشجوی دانشگاه بیرجند در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حضور در راهپیمایی روز قدس امسال یک فریضه واجب است، گفت: دشمن از حضور تک تک افراد در خیابان ها می‌ترسد.

وی با بیان اینکه دشمن از جنگ نظامی مایوس شده و به دنبال ایجاد جوی روانی است، افزود: امریکا و اسراییل بدانند این ملت پشت رهبر فرزانه انقلاب ایستاده و گوش به فرمان هستند.

این جوان بیرجندی ادامه داد: بدون شک تمام مردم غیور، این فرزندان خامنه‌ای با تمام وجود فریادِ «نه سازش، نه تسلیم، نبرد با آمریکا» را سر می‌دهند و الله‌اکبرگویان زیر حملات دشمن، خواستار انتقام خون رهبر و پدر شهیدشان هستند و کم از آن نیز قانع نیستند.

بیعتی دیگر با رهبری در راهپیمایی

محمد یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حضور در راهپیمایی، بیعتی دیگر با امام خامنه‌ای، است، گفت: ما با تبعیت از رهبر شهیدمان، اتمام حجت می‌کنیم که هرگز ملت‌مان با این فرهنگ غنی با یزید زمان، آمریکای فاسد و ظالم بیعت نخواهد کرد.

وی ادامه داد: مردم این مملکت جان را بر دست گرفته و صحنه غیرمنتظره‌ای از جنس غیرت، شهامت و عشق به ولیّ امرشان را در تاریخ رقم زدند، همانطور که عیان است مردم خیابان‌های ایران را بر دست گرفتند و در حال رقم زدن اربعینی هستند که دنیا تا به‌حال به خود ندیده است.

وی با تاکید بر اینکه ملت امام حسینی ایران هرگز با خصم زمانه سازش نخواهد کرد و تا پای جان خواهد ایستاد، گفت: در راهپیمایی شرکت می‌کنم و از مردم هم خواستارم در این حماسه بزرگ شرکت کنند.

راهپیمایی روز قدس نمادی بزرگ از اتحاد مردم است

یکی دیگر از شهروندان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مردم خراسان جنوبی طی شب‌های گذشته باری دیگر انقلابی و ولایی بودنشان را به اثبات رسانده‌اند، گفت: راهپیمایی روز قدس نمادی بزرگ از اتحاد مردم است.

زهرا موسوی با بیان اینکه مردم در این روز باری دیگر با رهبر بیعت می‌بندند، اظهار داشت: دشمن باید بداند ما از موشک، جنگنده و پهباد هیچ عبایی نداریم چراکه خود را برای شهادت آماده کرده‌ایم.

وی ادامه داد: این انقلاب حاصل خون هزاران شهید است بنابراین اجازه نمی‌دهیم دست ناپاک دشمن به یک وجب از آن برسد بلکه با حضور در خیابان‌ها و فراخوان‌های انقلابی، بخشی از دین خود به شهدا را ادا می‌کنیم.

برگزاری مراسم راهپیمایی در ۱۵۰ نقطه از استان

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی هم از برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس با شعار «القدس عهدالله» در ۱۵۰ منطقه شهری و روستایی استان خبر داد و افزود: این راهپیمایی بزرگ، فرصتی برای ابراز ارادت به رهبر شهید انقلاب اسلامی و تجدید بیعت با مقام معظم رهبری و اعلام آمادگی برای دفاع از ارزش‌های اسلام و انقلاب اسلامی است.

حجت‌الاسلام محسن مشرفی بیان کرد: راهپیمایی در مرکز استان، بیرجند، رأس ساعت ۱۰ صبح از چهارراه شهید قرنی آغاز شده و پس از طی مسیر در خیابان شهید صیاد شیرازی، به مصلی نماز جمعه (مسجد امام حسین (ع)) ختم خواهد شد.

وی ادامه داد: این مراسم در شهرستان بشرویه ساعت ۱۰:۳۰ صبح از میدان امام خمینی (ره) آغاز و پس از عبور از بلوار انقلاب اسلامی، به سمت چهارراه عمار یاسر و مسجد جامع ادامه می‌یابد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در خصوص شهرستان خوسف، بیان کرد: راهپیمایی در این شهر از ساعت ۱۰:۳۰ صبح از میدان امام خمینی (ره) آغاز و مسیر آن از بلوار شهید بهشتی (ره)، میدان شهید قهرمان، خیابان شهید مطهری (ره) تا مصلی نماز جمعه خواهد بود.

وی افزود: در اسدیه هم این مراسم ساعت ۹ صبح از مقابل شهرداری شروع شده و در میدان ابوذر و خیابان امداد ادامه خواهد یافت.

حجت‌الاسلام مشرفی همچنین از برگزاری راهپیمایی در حاجی‌آباد زیرکوه خبر داد و گفت: این مراسم ساعت ۱۰:۳۰ صبح از گلزار شهداء آغاز و پس از عبور از بلوار امام رضا (ع)، میدان آیت‌الله فقیه (ره)، بلوار مصلی، به مصلی نماز جمعه ختم خواهد شد.

به گفته وی، در شهرستان سرایان، راهپیمایی ساعت ۱۰ صبح از میدان قدس به سمت خیابان امام خمینی (ره) تا مصلی نماز جمعه برگزار می‌شود. همچنین در سربیشه، ساعت ۱۱ صبح از میدان شهید حاج قاسم سلیمانی به سمت میدان امام خمینی (ره) تا محل مهدیه، شهروندان در این راهپیمایی شرکت خواهند کرد.

وی به مسیر راهپیمایی در طبس اشاره کرد و افزود: این مراسم از ساعت ۱۰ صبح در مسیر میدان امام رضا (ع) به سمت بلوار امام رضا (ع) تا آستان مبارک حضرت حسین بن موسی‌الکاظم (ع) برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام مشرفی ادامه داد: در عشق‌آباد هم، راهپیمایی ساعت ۱۰:۴۵ صبح از گلزار شهداء به سوی خیابان امام خمینی (ره)، میدان امام خمینی (ره) تا مصلی نماز جمعه ادامه خواهد داشت.

سخن پایانی

بدون شک حضور پرشور مردم خراسان جنوبی در راهپیمایی روز قدس، بار دیگر نمایانگر اتحاد، همدلی و ایستادگی آنان در برابر دشمنان انقلاب و آرمان فلسطین خواهد بود. این حضور، پاسخی قاطع به دسیسه‌های دشمنان و تجدید بیعتی با آرمان‌های شهدا و رهبری معظم انقلاب اسلامی است.

مردم این دیار، با مشت‌های گره کرده و فریادهای انزجار، پیام اتحاد و مقاومت را به گوش جهانیان خواهند رساند و اثبات خواهند کرد که راه شهدا همچنان ادامه دارد و اجازه نخواهند داد دست ناپاک دشمن به آرمان‌های انقلاب اسلامی برسد.

این حماسه، یادآور ملت امام حسینی ایران است که هرگز با خصم زمانه سازش نخواهد کرد و تا پای جان بر عهد خود استوار خواهد ماند.