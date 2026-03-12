دعوت جمعیت وفاداران انقلاب از ملت ایران برای حضور در راهپیمایی روز قدس

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی با صدور بیانیه‌ای، از ملت شریف ایران و همه مسلمانان و آزادگان جهان دعوت کرد تا با حضوری گسترده، آگاهانه و دشمن‌شکن در راهپیمایی روز جهانی قدس ۱۴۰۴، ضمن تجدید بیعت با آرمان فلسطین و جبهه مقاومت، پیام وحدت امت اسلامی و ایستادگی در برابر نظام سلطه، صهیونیسم و حامیان جنایت‌های منطقه‌ای را به جهانیان مخابره کنند.

متن این بیانیه بدین شرح است:

و هوالعزیز الحکیم

روز جهانی قدس، میراث ماندگار امام راحل عظیم‌الشأن(ره) و نماد وحدت امت اسلامی در دفاع از مظلومان و مقابله با ظلم، اشغال، جنایت و استکبار جهانی است. روزی که فریاد حق‌طلبی ملت ها در حمایت از فلسطین مظلوم و در محکومیت رژیم صهیونیستی و حامیان آن، در سراسر جهان طنین‌انداز می‌شود.

آیت‌الله امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه‌الله)، در نخستین پیام خود پس از انتخاب بعنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران از سوی مجلس خبرگان رهبری، خطاب به آحاد ملت ایران بر ضرورت حفظ حضور مؤثر در صحنه تأکید فرمودند و اظهار داشتند: باید حضور مؤثر در صحنه حفظ شود، چه به صورتی که در این روزها و شب های جنگ از خود نشان دادید و چه به‌صورت انواع نقش‌آفرینی‌های مؤثر در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، تربیتی، فرهنگی و حتی امنیتی.

جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی، در لبیک به این رهنمود راهبردی، از عموم ملت شریف و انقلابی ایران، مسلمانان جهان و همه آزادگان و عدالت‌خواهان دعوت می‌کند تا همانگونه که در سالهای گذشته، دعوتهای تاریخی امام خمینی(ره) و منویات امام شهید، حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای(رضوان‌الله تعالی علیه) را اجابت کردند، امروز نیز نخستین دعوت رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (حفظه‌الله)، را با حضوری پرشکوه، گسترده و معنادار در راهپیمایی روز جهانی قدس لبیک گویند.

امروز منطقه ما بیش از هر زمان دیگری، شاهد اوج‌گیری جنایت، اشغالگری، تروریسم سازمان‌یافته و سیاستهای جنگ‌افروزانه رژیم صهیونیستی و پشتیبانان استکباری آن است. استمرار کشتار مردم بی‌دفاع فلسطین، بویژه زنان و کودکان، تعرض به حاکمیت ملتها، تلاش برای درهم شکستن جبهه مقاومت، و نیز فشارهای همه‌جانبه علیه ملتهای مستقل منطقه، نشان می‌دهد که مسئله قدس، صرفاً یک مسئله جغرافیایی یا سیاسی نیست، بلکه محور نبرد تاریخی حق و باطل و معیار سنجش شرافت انسانی و مسئولیت اسلامی است.

در چنین شرایط حساسی که دشمنان اسلام، انقلاب و ملت ایران، با هم‌افزایی رسانه‌ای، سیاسی، امنیتی و میدانی، در پی تضعیف اراده ملت‌ها و شکستن صفوف امت اسلامی هستند، راهپیمایی روز قدس، صحنه‌ای تعیین‌کننده برای نمایش اقتدار ملی، انسجام امت، تجدید میثاق با آرمان آزادی قدس شریف، و اعلام حمایت قاطع از ملت مظلوم فلسطین و همه مظلومان منطقه است.

بی‌تردید حضور پرشور مردم در این راهپیمایی، پیام روشنی برای دشمنان خواهد داشت. ملت ایران، همچنان استوار، بیدار، متحد و وفادار به آرمانهای انقلاب اسلامی، در کنار ملت فلسطین، جبهه مقاومت و همه مظلومان جهان ایستاده است و اجازه نخواهد داد پروژه‌های شوم استکبار جهانی و صهیونیسم بین‌الملل به نتیجه برسد.

از این‌رو جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی، از همه اقشار مردم، جوانان، دانشگاهیان، حوزویان، فرهنگیان، کارگران، اصناف، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، زنان و مردان مؤمن و انقلابی دعوت می‌کنیم تا با حضوری آگاهانه، دشمن‌شکن و عزتمند در راهپیمایی روز جهانی قدس، جلوه‌ای دیگر از بصیرت، همبستگی و وفاداری خود به اسلام، انقلاب، ولایت و آرمان آزادی قدس شریف را به نمایش بگذارند.

امید آنکه به برکت این حضور عظیم و وحدت‌آفرین، اراده الهی در انسجام هرچه بیشتر امت اسلامی تجلی یافته و جبهه کفر، ظلم، اشغال و نفاق، بیش از پیش در مسیر زوال و نابودی قرار گیرد.