۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۲۰:۵۷

لاهوتی: حضور مردم پشتوانه محکم نیروهای مسلح در مقابله با دشمنان است

رشت- نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر پیوند ناگسستنی ملت و نیروهای مسلح گفت: حضور مردم پشتوانه محکم نیروهای مسلح در مقابله با دشمنان است.

مهرداد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر در آستانه راهپیمایی روز جهانی قدس، با تأکید بر نقش بی‌بدیل مردم در معادلات امنیتی کشور، گفت: اگر حضور آگاهانه و به‌موقع مردم در صحنه‌های انقلاب نبود، شاید تلاش‌های نیروهای مسلح ما به این درجه از تأثیرگذاری و ثمربخشی نمی‌رسید.

وی با اشاره به همبستگی عمیق میان ملت و نیروهای مسلح، افزود: این حضور مردمی است که پشتوانه اصلی اقتدار نظامی کشور محسوب می‌شود و دشمنان را از رسیدن به اهداف شومشان ناامید می‌کند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه ملت ایران در ماه‌های اخیر سه حضور بزرگ و تاریخ‌ساز را تجربه کرده است، اظهار داشت: مردم در ۲۲ دی، ۲۲ بهمن و ۲۲ اسفند بار دیگر وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب نشان دادند و امیدواریم فردا نیز حماسه‌ای دیگر خلق کنند.

لاهوتی تصریح کرد: حضور پرشور مردم در راهپیمایی فردا باید چنان قدرتمند باشد که پیامی روشن به آمریکا و رژیم صهیونیستی مخابره کند؛ همان‌گونه که پیش‌تر شاهد عقب‌نشینی ناوهای آمریکایی از اسکورت کشتی‌ها در تنگه هرمز بودیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بی‌تردید این وحدت و همدلی، دشمنان را مجبور به جمع‌آوری قوای خود و خروج از منطقه خواهد کرد.

