به گزارش مهر، سردار علی فدوی شامگاه پنجشنبه در آیین وداع با پیکر مطهر شهید پاکپور در اراک با اشاره به نقش جوانان در حفظ ارزش‌های انقلاب اظهار کرد: پدران و مادران باید به فرزندان خود افتخار کنند چرا که نسل دهه نودی به مراتب بهتر از نسل‌های قبلی عمل کرده‌اند.

وی با تبیین جایگاه ولایت فقیه در عصر حاضر گفت: در زمان امام سوم انقلاب اسلامی که نایب امام زمان(عج) است، به مراتب کامل‌تر و قوی‌تر از گذشته عمل می‌کنیم و دلیل این پیشرفت، برخورداری از ۴۷ سال تجربه ارزشمند در عرصه‌های مختلف از جمله حکمرانی و مقابله با شیاطین است.

مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به تاریخچه تقابل با استکبار تصریح کرد: از ابتدای پیروزی انقلاب، آمریکا منافعش را در ایران از دست داد و دشمنی با ما از روز اول آغاز شد، امسال نقطه عطفی در این راهبرد ایجاد شد و برای اولین بار پس از ۴۶ سال، خود آمریکا مستقیم وارد میدان آمد.

مشاور فرمانده کل سپاه با بیان اینکه نسل‌های جدید انقلاب بهتر از نسل‌های قبلی عمل کرده‌اند، گفت: نسل دهه نودی در دفاع از حرم، هزاران کیلومتر دورتر از خانه جنگید و از رزمندگان دهه ۶۰ پیشی گرفت.

وی با بیان اینکه در سال جاری دو نوبت شاهد حضور مستقیم آمریکا در درگیری‌های نظامی علیه ایران بودیم، افزود: نخست در جنگ ۱۲ روزه و اکنون در جنگ جاری و باید اذعان کرد خدا به برکت خون شهدا اراده کرد که در شب‌های قدر، همه بفهمند شیطان بزرگ به جنگ این ملت آمد و شکست خورد.

مشاور فرمانده کل سپاه با اشاره به نواقص موجود در کشور گفت: دشمنان زودتر از هر جنگ دیگری، جنگ اقتصادی را از ۱۵ آبان ۱۳۵۸ علیه ما آغاز کردند و حتی یک روز هم متوقف نشده است که روز بر ابعاد آن افزوده شده و این روند ادامه دارد همانگونه که در نبرد نظامی پیروز شدیم، به طور قطع در جنگ اقتصادی نیز پیروز خواهیم شد.

سردار فدوی با تبیین فلسفه ایثار و شهادت بیان کرد: از ابتدای انقلاب تاکنون، بیش از ۲۰۰ هزار شهید برای بقای انقلاب اسلامی جان خود را فدا کرده‌اند که از این میان ۴۰ هزار شهید در لباس پاسداری بودند و دو فرمانده کل سپاه نیز در این راه به فیض شهادت نائل آمدند.

وی با گرامیداشت یاد شهید پاکپور افزود: این شهید والامقام زمانی که وارد میدان مبارزه شد، تنها ۱۶ سال سن داشت و از همان ابتدا در کردستان راه خود را آغاز کرد و این مسیر پرافتخار را تا شهادت ادامه داد.

جانشین فرمانده کل سپاه با تمایز نهادن بین پیروزی مادی و اخروی افزود: آنچه در این دنیا به عنوان پیروزی به ما عنایت می‌شود، در مقایسه با عنایت اصلی خداوند ناچیز است و نوع عمل، کلام و نیت ما در همین زمان محدود، ابدیت ما را می‌سازد.

وی با اشاره به فرهنگ فرماندهی در سپاه تصریح کرد: عالی‌ترین مقام نظامی کشور، یعنی فرمانده کل سپاه، همواره در میانه میدان بوده است.