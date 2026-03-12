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۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۲:۴۰

فدوی: نسل دهه‌نودی‌ها در جهاد و بصیرت از رزمندگان دهه ۶۰ پیشی گرفتند

فدوی: نسل دهه‌نودی‌ها در جهاد و بصیرت از رزمندگان دهه ۶۰ پیشی گرفتند

اراک- مشاور فرمانده کل سپاه گفت: نوجوانان دهه نودی اکنون پرچمداران جهاد و دفاع از ارزش‌های انقلاب‌ هستند و از پیشکسوتان دفاع مقدس نیز گوی سبقت را ربودند.

به گزارش مهر، سردار علی فدوی شامگاه پنجشنبه در آیین وداع با پیکر مطهر شهید پاکپور در اراک با اشاره به نقش جوانان در حفظ ارزش‌های انقلاب اظهار کرد: پدران و مادران باید به فرزندان خود افتخار کنند چرا که نسل دهه نودی به مراتب بهتر از نسل‌های قبلی عمل کرده‌اند.

وی با تبیین جایگاه ولایت فقیه در عصر حاضر گفت: در زمان امام سوم انقلاب اسلامی که نایب امام زمان(عج) است، به مراتب کامل‌تر و قوی‌تر از گذشته عمل می‌کنیم و دلیل این پیشرفت، برخورداری از ۴۷ سال تجربه ارزشمند در عرصه‌های مختلف از جمله حکمرانی و مقابله با شیاطین است.

مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به تاریخچه تقابل با استکبار تصریح کرد: از ابتدای پیروزی انقلاب، آمریکا منافعش را در ایران از دست داد و دشمنی با ما از روز اول آغاز شد، امسال نقطه عطفی در این راهبرد ایجاد شد و برای اولین بار پس از ۴۶ سال، خود آمریکا مستقیم وارد میدان آمد.

مشاور فرمانده کل سپاه با بیان اینکه نسل‌های جدید انقلاب بهتر از نسل‌های قبلی عمل کرده‌اند، گفت: نسل دهه نودی در دفاع از حرم، هزاران کیلومتر دورتر از خانه جنگید و از رزمندگان دهه ۶۰ پیشی گرفت.

وی با بیان اینکه در سال جاری دو نوبت شاهد حضور مستقیم آمریکا در درگیری‌های نظامی علیه ایران بودیم، افزود: نخست در جنگ ۱۲ روزه و اکنون در جنگ جاری و باید اذعان کرد خدا به برکت خون شهدا اراده کرد که در شب‌های قدر، همه بفهمند شیطان بزرگ به جنگ این ملت آمد و شکست خورد.

مشاور فرمانده کل سپاه با اشاره به نواقص موجود در کشور گفت: دشمنان زودتر از هر جنگ دیگری، جنگ اقتصادی را از ۱۵ آبان ۱۳۵۸ علیه ما آغاز کردند و حتی یک روز هم متوقف نشده است که روز بر ابعاد آن افزوده شده و این روند ادامه دارد همانگونه که در نبرد نظامی پیروز شدیم، به طور قطع در جنگ اقتصادی نیز پیروز خواهیم شد.

سردار فدوی با تبیین فلسفه ایثار و شهادت بیان کرد: از ابتدای انقلاب تاکنون، بیش از ۲۰۰ هزار شهید برای بقای انقلاب اسلامی جان خود را فدا کرده‌اند که از این میان ۴۰ هزار شهید در لباس پاسداری بودند و دو فرمانده کل سپاه نیز در این راه به فیض شهادت نائل آمدند.

وی با گرامیداشت یاد شهید پاکپور افزود: این شهید والامقام زمانی که وارد میدان مبارزه شد، تنها ۱۶ سال سن داشت و از همان ابتدا در کردستان راه خود را آغاز کرد و این مسیر پرافتخار را تا شهادت ادامه داد.

جانشین فرمانده کل سپاه با تمایز نهادن بین پیروزی مادی و اخروی افزود: آنچه در این دنیا به عنوان پیروزی به ما عنایت می‌شود، در مقایسه با عنایت اصلی خداوند ناچیز است و نوع عمل، کلام و نیت ما در همین زمان محدود، ابدیت ما را می‌سازد.

وی با اشاره به فرهنگ فرماندهی در سپاه تصریح کرد: عالی‌ترین مقام نظامی کشور، یعنی فرمانده کل سپاه، همواره در میانه میدان بوده است.

کد مطلب 6773087

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