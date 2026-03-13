به گزارش خبرنگار مهر، محمد اکبرزاده در حاشیه راهپیمایی روز قدس با اشاره به تحولات منطقهای و بینالمللی اظهار کرد: در سالهای اخیر آمریکا از ابزارهای مختلفی برای فشار بر جمهوری اسلامی ایران استفاده کرده است، اما هیچیک از این اقدامات نتوانسته به نتیجه مورد نظر آنها منجر شود.
وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب درباره آینده تقابل ایران و آمریکا افزود: بر اساس تأکیدات رهبر انقلاب، اگرچه آمریکا ممکن است در مقاطع مختلف دست به اقدامات و شرارتهایی بزند، اما در نهایت پیروزی از آن ملت ایران خواهد بود.
این تحلیلگر مسائل خلیج فارس با اشاره به ادعاهای مطرحشده از سوی برخی مقامات آمریکایی درباره توان نظامی ایران گفت: در حالی که در سالهای گذشته ادعاهایی درباره تضعیف توان دفاعی ایران مطرح میشد، امروز واقعیتهای میدانی نشان میدهد که توان موشکی و پهپادی کشور به سطحی از بازدارندگی رسیده که نقش مهمی در معادلات منطقهای ایفا میکند.
اکبرزاده با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در حوزههای مختلف دفاعی به دستاوردهای قابل توجهی دست یافته است، ادامه داد: این توانمندیها باعث شده است ایران بتواند در برابر تهدیدها با اقتدار ایستادگی کند و امنیت خود را حفظ کند.
وی همچنین به اهمیت راهبردی منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز اشاره کرد و گفت: این منطقه یکی از مهمترین گذرگاههای انرژی در جهان است و تحولات آن تأثیر مستقیمی بر اقتصاد جهانی دارد.
این تحلیلگر مسائل منطقه در بخش دیگری از سخنان خود به تغییرات در ساختار قدرت جهانی اشاره کرد و افزود: در سالهای اخیر نشانههایی از جابهجایی تدریجی قدرت از غرب به شرق در عرصههای اقتصادی و سیاسی مشاهده میشود.
اکبرزاده اظهار کرد: در چنین شرایطی کشورهایی که از ظرفیتهای ژئوپلیتیکی و اقتصادی برخوردار هستند میتوانند نقش پررنگتری در معادلات آینده جهان ایفا کنند.
وی با بیان اینکه ایران یکی از کشورهای اثرگذار در منطقه محسوب میشود، تصریح کرد: موقعیت جغرافیایی، ظرفیتهای اقتصادی و جایگاه سیاسی ایران موجب شده است این کشور در بسیاری از معادلات منطقهای نقش تعیینکنندهای داشته باشد.
اکبرزاده ادامه داد: همین جایگاه راهبردی باعث شده است برخی قدرتهای جهانی تلاش کنند با ابزارهای مختلف از جمله تحریم و فشار سیاسی، نقشآفرینی ایران را محدود کنند.
وی تأکید کرد: با وجود این فشارها، ملت ایران در سالهای گذشته نشان دادهاند که در برابر چالشها ایستادگی میکنند و اجازه نمیدهند فشارهای خارجی مسیر کشور را تغییر دهد.
این تحلیلگر مسائل خلیج فارس در پایان با اشاره به اهمیت تقویت امید و معنویت در جامعه گفت: در کنار توانمندیهای مادی، توجه به ارزشهای معنوی و باورهای دینی میتواند در افزایش روحیه مقاومت و پایداری در جامعه نقش مهمی ایفا کند.
نظر شما