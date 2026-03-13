مصدوم شدن ۸۸۸ کردستانی در حملات اخیر؛ ۱۰۹ نفر شهید شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک هدائی اظهار کرد: بالاترین آمار شهدا به ترتیب در بیمارستان‌های کوثر سنندج، صلاح‌الدین بانه، شهید چمران سروآباد و امام خمینی(ره) دیواندره گزارش شده است.

وی به وضعیت مصدومین و مجروحین بستری نیز اشاره کرد و افزود: ۹ نفر در بخش عادی و پنج نفر در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) بستری هستند، ۹۰ نفر تحت عمل جراحی قرار گرفته و ۳۵ نفر نیز به سایر مراکز درمانی اعزام شده‌اند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به اینکه در مجموع ۸۸۸ نفر بر اثر حملات دشمن مصدوم شدند، ادامه داد: تا کنون ۳۰۲ نفر در بیمارستان کوثر سنندج، ۱۶ نفربیمارستان توحید سنندج، ۱۴ نفر بیمارستان سیدالشهدایی، ۷۶ نفر بیمارستان شفا، ۶ نفر بیمارستان تامین اجتماعی سنندج، پنج نفربیمارستان امام خمینی (ره) سقز، پنج نفر بیمارستان تامین اجتماعی سقز و ۲۵ نفر در بیمارستان فجر مریوان، بستری شده اند.

به گفته هدایی، در بیمارستان بوعلی مریوان ۸۹ نفر، بیمارستان رازی ۴۱ نفر، بیمارستان صلاح الدین بانه ۶۷ نفر، بیمارستان قروه ۳۰ نفر، بیمارستان بیجار ۱۴ نفر، بیمارستان دیواندره ۱۰۳ نفر، بیمارستان سروآباد ۲۵ نفر و بیمارستان کامیاران ۹۱ نفر، تاکنون بستری شده‌اند.

وی یادآور شد: ۲ هزار و ۵۰۰ ماموریت امدادی انجام شد و و جان هزار و ۹ نفر در بحبوحه جنگ اخیر نجات پیدا کرد.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان از شهادت ۱۰۹ نفر در بیمارستان‌های استان با وجود تلاش‌های خالصانه کادر سلامت به دلیل شدت جراحات و مصدومیت‌های ناشی از حملات خبر داد.