پیام امام جمعه شاهرود به کاخ سفید: راهی جز قبولی شکست ندارید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس امینی در خطبه های نماز جمعه این هفته شاهرود در مصلای پیامبر اعظم (ص) با حضور آحاد مردم، ضمن قدردانی از حضور باشکوه در راهپیمایی روز جهانی قدس بیان کرد: این حضور نشان دهنده پشتیبانی مردم ایران اسلامی از نظام و انقلاب اسلامی است.

وی با اشاره به مقاومت ملت ایران اسلامی در جنگ تحمیلی رمضان بیان کرد: روز قدس امسال به نمادی از مقاومت ملت بصیر و همیشه در صحنه ایران اسلامی تبدیل شد.

امام جمعه شاهرود همچنین ضمن گرامی داشت یاد امام راحل(ره) و رهبر شهید انقلاب اسلامی بیان کرد: روز قدس یادگار ارزشمند امام خمینی(ره) نه تنها برای اسلام بلکه برای تمام آزادیخواهان جهان است.

امینی با بیان اینکه ابتکار امام (ره) سبب شد تا فلسطین به مسئله روز دنیا بدل شود، افزود: روز قدس باعث شد تا فلسطین برای ابد در یاد ها مانده و فراموش نشود.

وی به حملات ددمنشانه رژیم منحوس صهیونیستی و آمریکا به کشورمان هم اشاره کرد و افزود: آمریکا بارها در قبال ملت بزرگوار ایران اسلامی دچار خطاهای محاسباتی شده و امروز نیز این خطاها را شاهد هستیم که تکرار می کند.

امام جمعه شاهرود با بیان اینکه تبعیت کورکورانه از رژیم صهیونیستی اشتباه محاسباتی آمریکا بود، گفت: راهی جز عقب نشینی و پذیرش شکست برای آمریکا باقی نمانده است.

امینی همچنین با اشاره به حضور پرشور مردم در صحنه های مختلف ایستادگی از بصیرت مردم قهرمان کشورمان و همچنین شهرستان شاهرود که صحنه را خالی نمی گذارند قدردانی کرد.

وی در خاتمه صحبت های خود با اشاره به شکست قریب الوقوع دشمنان گفت: دشمن گمان می‌کرد با ترور فرماندهان و رهبران انقلاب، کشور دچار بحران می‌شود؛ اما ملت ایران ثابت کرد نظام قائم به شخص نیست و مسیر مقاومت ادامه دارد.