محمد توسلی، دبیر کل سابق نهضت آزادی در گفت‌وگویی درباره‌ حمله‌ امروز اسرائیل و آمریکا به ایران، تأکید کرد که در شرایط تهدید امنیت ملی، حفظ تمامیت ارضی اولویت نخست ملت ایران است و مردم همانند گذشته در کنار کشور خواهند ایستاد.

توسلی گفت: در شرایطی که امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور در معرض تهدید قرار گیرد، ملت ایران همواره حفظ ایران را در اولویت قرار می‌دهد؛ حتی اگر نسبت به حاکمیت نقدهایی داشته باشد.

او با اشاره به روند مذاکرات پیشین گفت: مذاکرات در حال پیشرفت بود و به گفته برخی منابع، پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی جمهوری اسلامی بخش عمده‌ای از خواسته‌های مطرح شده از سوی آمریکا، از جمله در موضوع هسته‌ای را تأمین کرده بود و همچنین وزیر امور خارجه عمان نیز در مصاحبه‌ای رسانه‌ای به این موضوع اشاره کرده بود.

توسلی گفت: با وجود این روند، اسرائیل با همکاری آمریکا اقدام به حمله کرد. از نظر من، همان‌طور که در مقاطع پیشین شاهد بودیم، در شرایط تهدید خارجی مردم برای حفظ کشور در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند.

او در پایان ابراز امیدواری کرد که در این شرایط خاص، همه جریان‌ها و گروه‌ها برای پاسداری از ایران و حفظ تمامیت ارضی کشور همدل و همراه باشند.