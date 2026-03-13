کودک ۵ ساله قربانی حملات موشکی به مناطق مسکونی تهران شد

به گزارش خبرنگار مهر، اورژانس استان تهران اعلام کرد: در پی حملات هوایی موشکی به مناطق مسکونی در روز جمعه ۲۲ اسفند، یک کودک ۵ ساله مصدوم شد.

بر اساس این گزارش، این کودک بر اثر اصابت ترکش در ناحیه پشت گردن و تروما در ناحیه پا دچار آسیب شد. تیم‌های امدادی اورژانس ۱۱۵ بلافاصله پس از حضور در محل حادثه، اقدامات حیاتی درمانی را برای این کودک انجام داده و وی را به بیمارستان کودکان حکیم منتقل کردند.

اورژانس استان تهران ضمن محکومیت شدید حمله به مناطق مسکونی و آسیب رساندن به شهروندان بی‌دفاع به‌ویژه کودکان، این اقدامات را مغایر با اصول انسانی و قوانین بین‌المللی دانست.

گفتنی است تیم‌های عملیاتی اورژانس استان تهران همچنان در آماده‌باش کامل بوده و در حال خدمت‌رسانی به مصدومان احتمالی این حملات هستند.