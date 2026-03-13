۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۲:۲۶

اورژانس تهران: ۵ نوزاد در زمان حملات جنگی به صورت سرپایی متولد شدند

تهران- کارشناسان اورژانس تهران در شرایط بحرانی ناشی از حملات هوایی، جان ۵ مادر را نجات داده و ۳ دختر و ۲ پسر را در آمبولانس و منازل به دنیا آوردند.

به گزارش خبرنگار مهر، کارشناسان اورژانس استان تهران طی روزهای ۹ تا ۲۲ اسفندماه موفق به انجام ۵ مورد زایمان موفق در منازل و داخل آمبولانس‌های اورژانس شدند.

گفته می‌شود در این بازه زمانی و هم‌زمان با حملات هوایی موشکی، ۳ نوزاد دختر و ۲ نوزاد پسر با تلاش تکنسین‌های اورژانس پایتخت متولد شدند.

بر اساس این گزارش، زایمان‌های مذکور در شرایط ویژه و حساس ناشی از حملات هوایی صورت گرفته و پس از انجام اقدامات اولیه و تخصصی درمانی، مادران و نوزادان جهت ادامه مراقبت‌های پزشکی به مراکز درمانی منتقل شدند.

کارشناسان اورژانس استان تهران در این روزها نیز بدون وقفه و در کنار مأموریت‌های متعدد، خدمات فوریت‌های پزشکی را به شهروندان ارائه داده‌اند.

