۱۲ مرکز درمانی تهران در پی تجاوز دشمن آمریکایی-صهیونیستی آسیب دیده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان استاندار تهران در گفتگو با پرس تی وی با اشاره به حملات اخیر رژیم صهیونیستی به برخی مناطق پایتخت، اعلام کرد که در این حملات مناطق مسکونی، مراکز درمانی و زیرساخت‌های خدماتی هدف قرار گرفته‌اند؛ اقدامی که به گفته وی نقض صریح قواعد و پروتکل‌های بین‌المللی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به حملات اخیر رژیم صهیونیستی اظهار کرد: برخلاف ادعاهای مطرح‌شده از سوی آمریکا و رژیم اسرائیل مبنی بر اینکه حملات صرفاً متوجه زیرساخت‌های نظامی ایران است، در روزهای گذشته بخش قابل توجهی از این حملات در استان تهران مناطق مسکونی را هدف قرار داده است.

معتمدیان افزود: در جریان این حملات، تعدادی از هموطنان در مناطق مسکونی جان خود را از دست داده‌اند و برخی مراکز تجاری، بهداشتی و درمانی نیز مورد هدف قرار گرفته‌اند؛ اقداماتی که به‌طور کامل مغایر با تمامی پروتکل‌ها و قواعد بین‌المللی است.

استاندار تهران با اشاره به هدف قرار گرفتن مراکز درمانی و بیمارستانی گفت: این مراکز صرفاً به ارائه خدمات درمانی به بیماران مشغول بودند و هیچ کارکرد نظامی نداشتند، با این حال مورد حمله قرار گرفته‌اند و بخشی از زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی استان تهران در این حملات آسیب دیده است.

معتمدیان همچنین با اشاره به حملات انجام‌شده علیه زیرساخت‌های تأمین سوخت در تهران تصریح کرد: این مراکز نقشی حیاتی در تأمین سوخت حمل‌ونقل عمومی و خدمات شهری دارند و ماهیت نظامی ندارند، اما هدف حملات قرار گرفته‌اند.

وی افزود: در پی این حملات و انفجار در برخی تأسیسات ذخیره سوخت که در بافت شهری قرار دارند، در روزهای اخیر دود غلیظی بخش‌هایی از شهر را فرا گرفته که می‌تواند سلامت شهروندان، به‌ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر مانند کودکان، سالمندان و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای را تهدید کند.

استاندار تهران با اشاره به پیامدهای زیست‌محیطی این حملات گفت: انتشار آلاینده‌هایی نظیر دی‌اکسید گوگرد، مونوکسید کربن و ذرات معلق ریز می‌تواند خطرات قابل توجهی برای سلامت عمومی ایجاد کند.

معتمدیان در ادامه با اشاره به هدف قرار گرفتن مراکز رسانه‌ای اظهار کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه و همچنین در حملات اخیر، برخی مراکز رسانه‌ای که صرفاً وظیفه اطلاع‌رسانی و انتقال اخبار را بر عهده دارند نیز هدف حملات موشکی قرار گرفته‌اند که این موضوع نقض آشکار تمامی پروتکل‌های بین‌المللی است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: حمله به مراکز رسانه‌ای نشان‌دهنده تناقض آشکار در ادعاهای کسانی است که خود را مدافع دموکراسی و آزادی بیان معرفی می‌کنند، در حالی که با هرگونه اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی عمومی مقابله می‌کنند.

استاندار تهران در ادامه این گفت‌وگو با اشاره به خسارات واردشده به مراکز درمانی در پی حملات اخیر اظهار کرد: دست‌کم ۱۲ مرکز درمانی، از جمله مراکز ارائه‌دهنده خدمات اورژانسی که به‌طور مستقیم به مردم خدمت‌رسانی می‌کنند، در این حملات مورد آسیب قرار گرفته‌اند.

وی افزود: با پیش‌بینی‌های انجام‌شده، اقدامات ویژه‌ای برای مدیریت شرایط در نظر گرفته شد و بیماران از مراکزی که بیشترین آسیب را دیده بودند به سرعت به مراکز درمانی دیگر منتقل شدند تا روند ارائه خدمات درمانی به شهروندان با اختلال مواجه نشود.

معتمدیان تأکید کرد: با وجود فشارها و تلاش دشمن برای ایجاد نارضایتی و مشکلات در حوزه‌های مختلف از جمله مسائل زیست‌محیطی و حمل‌ونقل، دستگاه‌های مسئول تمام توان خود را برای مدیریت شرایط و تداوم خدمت‌رسانی به کار گرفته‌اند.

وی با اشاره به اقدامات دستگاه‌های تخصصی در مدیریت پیامدهای این حملات گفت: نهادهای مرتبط در حوزه‌های محیط زیست، مدیریت آب و بهداشت با به‌کارگیری حداکثر ظرفیت‌های خود تلاش کرده‌اند شرایط را به گونه‌ای مدیریت کنند که کمترین آسیب به زندگی شهروندان وارد شود.

استاندار تهران ادامه داد: در روزهای اخیر نیز همراه با مسئولان حوزه‌های بهداشت و محیط زیست، ارتباط مستقیم با مردم برقرار شده و آموزش‌ها و توصیه‌های لازم برای حفظ سلامت عمومی ارائه شده است.