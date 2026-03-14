کاخ سفید پای انیمه سازان ژاپنی را به پروپاگاندای جنگ باز کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رجیستر، اخیرا کاخ سفید وارد فرهنگ میم های مجازی شده و مونتاژ های سورئالی از کلیپ های برگرفته از فیلم ها، سریال ها و بازی های ویدئویی مشهور را منتشر کرده که همه آنها با تصاویر واقعی از اقدامات جنگی آمریکا ترکیب شده اند.

ویدئویی ۴۲ ثانیه در ششم مارس در حساب کاربری ایکس کاخ سفید منتشر شد که در یک ثانیه از آن، شخصیت سریال یو گی او به نام یوگی موتو فریاد می زد«حالا تمامش کن».

پس از این یک ثانیه تصاویری از محل اقامت رئیس جمهور آمریکا همراه آهنگی از بازی رایانشی مورتال کمبت پخش شد.

این ویدئو« عدالت به سبک آمریکایی» نام داشت و بخش هایی از فیلم های تاپ گان، تروپیک تاندر و سریال های مختلف از جمله برکینگ بد درآن وجود داشت.

سازندگان انیمه ژاپنی از این اقدام و همچنین تبدیل بسیاری از محصولات سرگرمی به پروپاگاندای آمریکا ابرازنارضایتی کردند.

آنها در ایکس نوشتند: ما متوجه پستی در حساب رسمی ایکس کاخ سفید شدیم که از تصاویر سریال انیمه یو گی او در آن استفاده شده است. این اقدام بدون اجازه صاحبان حقوق این سریال انجام شده است. در این خصوص هیچ یک از افراد مرتبط با انیمه دخالت نداشته اند و مجوزی برای استفاده ازاین مالکیت معنوی داده نشده است.

این استراتژی شبکه اجتماعی کاخ سفید در پنجم مارس و یک روز پس از آنکه تیم کاخ سفید تصاویر طبقه بندی نشده از تجهیزات جنگی که ایران را هدف گرفته اند را منتشر کرد، آغاز شد.

در کل استراتژی رسانه ای آمریکا متحول شده و تصاویر طبقه بندی نشده را با ارجاعاتی از فرهنگ پاپ از جمله بازی ویدئویی گرند تفت اتو ادغام کرده اند.

البته یو گی او تنها معترض به این اقدام کاخ سفید نیست. بن استیلر و استیو داونز که صداگذار بازی ویدئویی Master Chief از دونالد ترامپ انتقاد کرده اند.