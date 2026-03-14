آغاز فصلی جدید در فناوری پایدار سلامت با افتتاح مرکز ملی CDMO

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، در حاشیه بازدید از روند راه‌اندازی «مرکز ملی CDMO» در مجموعه بیمارستان امام خمینی(ره)، این مرکز را زیرساختی ملی برای توسعه و تولید استاندارد محصولات زیست‌فناورانه و دارویی در کشور توصیف کرد.



وی با اشاره به حمایت ویژه معاونت علمی از راه‌اندازی این مرکز گفت: هدف از ایجاد این مجموعه، شکل‌گیری یک زیرساخت استاندارد در سطح ملی است که بتواند محصولات پژوهشی و فناورانه حوزه سلامت را به مرحله تولید پایدار و باکیفیت برساند. به گفته افشین، این مرکز در عمل به‌مثابه یک کارخانه تولید استاندارد عمل خواهد کرد که امکان تبدیل دستاوردهای علمی و فناورانه به محصول قابل استفاده در نظام سلامت را فراهم می‌کند.



معاون علمی رئیس‌جمهور با تأکید بر نقش ملی این مرکز افزود: کارکرد این مجموعه صرفاً محدود به یک مجموعه یا یک نهاد خاص نیست، بلکه به‌عنوان یک ظرفیت ملی برای کل کشور طراحی شده است تا شرکت‌ها، پژوهشگران و مجموعه‌های فعال در حوزه زیست‌فناوری و دارویی بتوانند از خدمات آن بهره‌مند شوند.



افشین همچنین با اشاره به اهمیت فرآیندهای استاندارد در تولید محصولات حوزه سلامت تصریح کرد: در این مرکز علاوه بر تولید، فرآیندهای کنترل کیفیت و ارزیابی استاندارد نیز به‌صورت دقیق انجام می‌شود تا اطمینان حاصل شود محصولاتی که وارد چرخه مصرف می‌شوند، تمام الزامات و استانداردهای مورد تأیید نهادهای نظارتی از جمله سازمان غذا و دارو را طی کرده‌اند.



وی توضیح داد: این مرکز می‌تواند به‌عنوان یک آزمایشگاه و زیرساخت ملی عمل کند که در آن محصولات و فناوری‌های توسعه‌یافته توسط شرکت‌ها و پژوهشگران مورد آزمون و ارزیابی قرار می‌گیرند و مسیر اخذ تأییدیه‌های لازم برای ورود به بازار برای آن‌ها تسهیل می‌شود.



معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با بیان اینکه روند پیشرفت این پروژه به‌طور مستمر مورد پیگیری قرار دارد، گفت: با توجه به اهمیت این زیرساخت برای زیست‌بوم فناوری کشور، روند اجرای پروژه به‌صورت منظم رصد می‌شود و شخصاً نیز تلاش می‌کنم به‌صورت دوره‌ای از این مجموعه بازدید داشته باشم تا پروژه با سرعت و دقت لازم به سرانجام برسد.



افشین همچنین ابراز امیدواری کرد با تکمیل و راه‌اندازی این مرکز، بستر مناسبی برای توسعه فناوری‌های نوین حوزه سلامت و تسریع فرآیند تبدیل پژوهش به محصول در کشور فراهم شود.



معاون علمی رییس‌جمهور، انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی (ره) را مرکزی پیشگام در تشخیص، درمان و پژوهش سرطان در تاریخ پزشکی کشور معرفی کرد و گفت: این مرکز به عنوان یکی از قدیمی‌ترین و معتبرترین مراکز تخصصی سرطان در منطقه، دهه‌هاست که در خط مقدم مبارزه با سرطان، به‌خصوص سرطان‌های کودکان و مادران که از تکالیف ما در قانون جوانی جمعیت نیز می‌باشد، قرار دارد.



وی افزود: این انستیتو نه‌تنها هزاران بیمار را درمان کرده، بلکه نسل‌های متعددی از متخصصان و پژوهشگران حوزه انکولوژی را تربیت کرده و سهمی ماندگار در توسعه دانش سرطان در کشور داشته است. امروز نیز با مأموریتی که از سوی وزارت بهداشت برای حرکت از قطب علمی سرطان به مرجعیت علمی سرطان در کشور و منطقه دریافت کرده، گام در مسیر تازه‌ای از پیشرفت و اثرگذاری گذاشته است.



این مقام مسئول به ساختمان جدید این انستیتو اشاره کرد و آن را نمادی روشن از هم‌افزایی علم، نظام سلامت و خیرین دانست و مشارکت خیرین در توسعه زیرساخت‌های سلامت کشور را سرمایه‌ای ارزشمند برای شتاب دادن به مسیر پیشرفت علمی و خدمت‌رسانی به بیماران برشمرد.



وی با بیان اینکه پزشکی امروز در آستانه تحولی بزرگ قرار دارد، پزشکی بازساختی و محصولات پیشرفته درمانی (ATMP) از جمله سلول‌درمانی و ژن‌درمانی را رویکردهایی بنیادین در تغییر روش‌های درمانی بیماری‌ها، به‌ویژه سرطان‌ها عنوان کرد.



معاون علمی رییس‌جمهور عنوان کرد: درمان‌هایی که در گذشته غیرممکن به نظر می‌رسیدند، امروز با استفاده از فناوری‌های پیشرفته سلولی و ژنتیکی در حال تحقق هستند. نمونه‌هایی مانند درمان‌های مبتنی بر سلول‌های مهندسی‌شده ایمنی، از جمله CAR‑T، نشان داده‌اند که آینده درمان سرطان به‌طور جدی با این فناوری‌ها گره خورده است.

اما تحقق این آینده تنها با انجام پژوهش‌های آزمایشگاهی ممکن نیست.