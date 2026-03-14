وزارت بهداشت شهادت دو مادر باردار در حملات اخیر را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بیانیه ای شهادت دو مادر باردار در حملات ددمنشانه صهیونی، آمریکایی به کشورمان در جنگ رمضان را محکوم کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

«وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ»

ملت سرافراز ایران،

با قلبی مملو از اندوه و خشم، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن محکومیت شدید و قاطعانه حمله وحشیانه و ددمنشانه رژیم منحوس صهیونیستی و شرکای جنایتکارش به میهن عزیزمان، شهادت مظلومانه دو مادر باردار را به پیشگاه حضرت ولیعصر (عج)، مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، ملت شریف ایران و خانواده‌های داغدار تسلیت عرض می‌نماید. این جنایت هولناک که در آن دو مادرباردار،؛ شهیده خانم زهره شهریاری معلم ۳۴ ساله معلم مدرسه دخترانه شجره طیبه میناب، و دیگری شهیده خانم انسیه سادات امید علی مراقب سلامت ۲۷ ساله و مراقب سلامت ، مرکز بهداشتی درمانی در شهرستان بروجرد، و بیش از ۲۰۰ کودک ونوجوان به دست دژخیمان اهریمنی به شهادت رسیدند، اوج توحش، سبعیت و انحطاط اخلاقی عاملان آن را نمایان می‌سازد. این اقدام شوم، نه تنها نقض آشکار تمامی موازین انسانی، اخلاقی و حقوق بین‌الملل، بلکه هتک حرمتی عریان به مقدسات بشریت و پیمان‌های سازمان بهداشت جهانی در خصوص حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر، بخصوص کودکان بی‌دفاع و زنان باردار است.

رژیم صهیونیستی که سررشته‌ای از انسانیت و اخلاق در وجودش نیست، با این جنایات هولناک، بار دیگر چهره کریه و وحشی خود را در معرض دید جهانیان قرار داد. گویی دیگر هیچ خط قرمزی برای آنها تعریف نشده است و تنها هدفشان، ایجاد رعب و وحشت و انتقام از ملت‌های آزاده است. اما کور خوانده‌اند! اراده پولادین ملت ایران و مدافعان سلامت، هرگز در برابر این ددمنشی‌ها خم نخواهد شد. ما، سربازان خط مقدم سلامت، ضمن تجدید پیمان با آرمان‌های شهدا، اعلام می‌کنیم که این ضایعه جانگداز، انگیزه‌مان را در خدمت‌رسانی به مردم شریف ایران و دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی دوچندان خواهد کرد. انتقام خون پاک این عزیزان را از عاملان و آمران این جنایت در زمان و مکانی مناسب، با قاطعیت خواهیم گرفت.

پاینده ایران، سربلند ملت ایران