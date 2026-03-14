پرداخت حقوق مستمری بگیران تأمین اجتماعی در حال انجام است

به گزارش خبرگزاری مهر، تامین اجتماعی پیرو اطلاعیه مورخ نوزدهم اسفند ماه در خصوص پرداخت حقوق و مستمری اسفند ماه، به اطلاع عموم مخاطبان بویژه بازنشستگان و مستمری بگیران اعلام کرد: پرداخت حقوق اسفند ماه حدود ۵ میلیون بازنشسته و مستمریبگیر سازمان تامین اجتماعی از عصر روز سه شنبه نوزدهم اسفند آغاز شده است و همچنان نیز در حال انجام است؛ یادآور میگردد، این پرداختها بر اساس حروف الفبا و با توجه به شرایط شبکه ظرفیت بانکهای عامل، و البته متناسب با منابع مالی دریافتی سازمان در قالب حق بیمه کارفرمایان بیمه پردازان؛ امکان اعلام جدول تفکیکی حروف الفبا و زمانبندی دقیق وجود ندارد اما بخش قابل توجهی از حروف انجام شده و مابقی نیز به صورت مستمر و روزانه ادامه دارد و حداکثر تا پایان اسفند بهاتمام میرسد.
لذا بازنشستگان و مستمریبگیران گرامی نیازی به اقدام یا مراجعه خاصی ندارند و این اطمینان داده میشود که خدمتگزاران شما در شرایط خاص کشور به صورت شبانهروزی در حال تلاش برای تکمیل منابع و پرداخت مستمریهای باقیمانده هستند.
بار دیگر خاطرنشان میشود؛ با توجه به اینکه تامین منابع برای پرداخت بهموقع حقوق اسفندماه بازنشستگان و مستمریبگیران، موکول به وصول بهموقع و زودتر از مهلت قانونی پرداخت حق بیمه است، از کارفرمایان به عنوان شریک اجتماعی سازمان و سایر بیمهپردازان درخواست میشود؛ بویژه در شرایط خاص کنونی، پرداخت حق بیمه را به روزهای پایانی ماه موکول ننموده و بدین طریق، در تکمیل پرداخت به موقع و سریعتر حقوق و مستمری بیش از پنج میلیون بازنشسته و مستمری بگیر تامین اجتماعی، همکاری و نقشآفرینی کنند.
یادآور میشود تنها مرجع رسمی اطلاعرسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، اداره کل روابط عمومی است، لذا به کلیه مخاطبین گرامی توصیه میشود در شرایط فعلی، موضوعات را از طریق وبسایت Tamin.ir دنبال کنند.
مرکز ارتباط مردمی سازمان تأمین اجتماعی به صورت شبانهروزی و با شماره تلفن سراسری ۱۴۲۰ ، بدون نیاز به پیششماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، آماده ارائه خدمات، مشاوره و راهنماییهای لازم و نیز ثبت یا پیگیری درخواستهای کلیه مخاطبان و ذینفعان سازمان است.
