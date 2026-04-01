جزئیات نرخ حق بیمه اختیاری و مشاغل آزاد تأمین اجتماعی در سال جدید

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان تأمین اجتماعی مبنای جدید محاسبه و پرداخت حق بیمه برای بیمه‌های اختیاری، مشاغل آزاد، زنان خانه‌دار و دانشجویان در سال ۱۴۰۵ را اعلام کرد؛ بر این اساس، نرخ‌ها در شش‌ماهه نخست سال بر مبنای ماه‌های ۳۱ روزه تعیین شده و شامل سطوح مختلف تعهدات بیمه‌ای است.

مبنای محاسبه حق بیمه در سال ۱۴۰۵

بر اساس این اعلام، حق بیمه در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۵ با توجه به ۳۱ روزه بودن ماه‌ها محاسبه شده است. در این چارچوب، بیمه‌شدگان می‌توانند بسته به نیاز و شرایط خود، یکی از سطوح مختلف حق بیمه را انتخاب کنند.

بیمه اختیاری با پوشش کامل؛ ۲۷ درصد

نرخ حق بیمه اختیاری با پوشش کامل ۲۷ درصد تعیین شده که مبلغ ماهانه آن حدود ۵۵ میلیون و ۶۶۲ هزار و ۳۴۱ ریال است.

این نوع بیمه شامل خدمات زیر است:

بازنشستگی

ازکارافتادگی

فوت قبل از بازنشستگی

همچنین خدمات درمانی در مراکز طرف قرارداد تأمین اجتماعی در این سطح به‌صورت رایگان ارائه می‌شود و در مراکز غیرطرف قرارداد، هزینه‌ها به‌صورت درصدی محاسبه خواهد شد.

بیمه ۱۲ درصد؛ حداقل پوشش برای بازنشستگی

در نرخ ۱۲ درصد، حق بیمه ماهانه حدود ۲۰ میلیون و ۶۱۵ هزار و ۶۸۲ ریال تعیین شده است.

ویژگی‌های این سطح شامل موارد زیر است:

صرفاً شامل بازنشستگی

فاقد پوشش ازکارافتادگی و فوت قبل از بازنشستگی

خدمات درمانی به‌صورت مشارکتی (پرداخت درصدی توسط بیمه‌شده)

این گزینه بیشتر برای افراد مجرد یا کسانی که صرفاً به دنبال ایجاد سابقه بازنشستگی هستند، مناسب ارزیابی می‌شود.

بیمه ۱۴ درصد؛ پوشش فوت قبل از بازنشستگی

نرخ ۱۴ درصد با حق بیمه ماهانه حدود ۲۴ میلیون و۵۱هزار و ۶۲۹ریال، علاوه بر بازنشستگی، شامل پوشش فوت قبل از بازنشستگی نیز می‌شود.

در این حالت، در صورت فوت بیمه‌شده پیش از بازنشستگی به همسر و فرزندان تعلق می‌گیرد.فرزندان دختر تا پیش از ازدواج و فرزندان پسر تا سن مشخص (معمولاً ۱۹ سال) مشمول دریافت خواهند بوداین سطح برای افراد متأهل گزینه مناسب‌تری محسوب می‌شود.

بیمه ۱۸ درصد؛ پوشش کامل مشاغل آزاد

نرخ ۱۸ درصد با مبلغ ماهانه حدود ۳۰ میلیون و ۹۳۲ هزار و ۵۲۳ ریال، کامل‌ترین بسته بیمه‌ای در میان بیمه‌های مشاغل آزاد به شمار می‌رود.

پوشش‌های این سطح شامل موارد زیر است:

بازنشستگی

فوت قبل از بازنشستگی

ازکارافتادگی

پوشش ازکارافتادگی در این نوع بیمه اهمیت ویژه‌ای دارد و شامل افرادی می‌شود که بر اثر حادثه یا بیماری (با تأیید کمیسیون‌های پزشکی) توانایی کار خود را از دست بدهند.

این بیمه‌ها برای گروه‌های مختلفی طراحی شده‌اند، از جمله:

زنان خانه‌دار: افرادی که در منزل فعالیت‌هایی مانند قالیبافی، خیاطی یا مشاغل خانگی دارند

دانشجویان: امکان ایجاد سابقه بیمه از دوران تحصیل

مشاغل آزاد: افرادی که تحت پوشش بیمه اجباری کارفرما نیستند، مانند رانندگان، پیک‌ها و فعالان مستقل

مزیت مهم برای دانشجویان و فعالان خانگی

بر اساس این طرح، دانشجویان می‌توانند از دوران تحصیل نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام کرده و این مدت را به‌عنوان سابقه بیمه‌ای خود ثبت کنند. همچنین زنان خانه‌دار و فعالان مشاغل خانگی نیز بدون نیاز به کارفرما، امکان برخورداری از مزایای بیمه‌ای را خواهند داشت.