به گزارش خبرگزاری مهر، احسان جهانیان با اشاره به حمله دشمن صهیونیستی - آمریکایی در بامداد روز شنبه به جزیره خارگ اظهار کرد: فعالیت شرکت های نفتی در این پایانه صادراتی روند عادی دارد.

معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر افزود: هم اینک روند صادرات، واردات و فعالیت شرکت های مستقر در این جزیره جاری است.

وی یادآور شد: همچنین زندگی و فعالیت های روزمره مردم نیز در نظم کامل برقرار است.

معاون استاندار بوشهر تصریح کرد: حمله رژیم صهونیستی - امریکایی هیچ گونه خسارت جانی به افراد نظامی ، نیروی انسانی شاغل در شرکت ها و ساکنان جزیره خارگ وارد نکرده است.