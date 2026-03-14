به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی «به کار گیری نیروهای داوطلب یا نیروهای سایر دانشگاهها در شرایط جنگی» را به دانشگاه های علوم پزشکی کشور ابلاغ کرد.

متن این ابلاغیه به شرح زیر است:

با عنایت به پیشنهاد برخی از دانشگاه های علوم پزشکی مبنی بر استفاده از نیروهای کادر درمانی که به دلیل شرایط حاکم بر کشور، به سایر استانها مسافرت نموده اند یا سایر نیروهای درمانی داوطلبی که حسب نیاز دانشگاه علوم پزشکی مربوطه، تمایل به همکاری با مراکز تابعه دانشگاه را دارند، به روسای محترم دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی اجازه داده می‌شود، کادر درمان مهمان در آن استان یا نفرات داوطلب و مشمول را ضمن لحاظ قوانین و مقررات مربوطه و احراز صلاحیت، پس از انجام وظایف قانونی خود در مبدا، جهت ارایه خدمات درمانی مطلوب در مراکز درمانی آن دانشگاه نیز به کار گیری نمایند.

جهت فعالیت پزشکان، دانشگاه مقصد ملزم به انجام هماهنگی با دانشگاه مبدا و سازمان های بیمه گر استان می باشد. در خصوص نحوه پرداخت به افراد مشمول از محل درآمد آختصاصی دانشگاه مقصد براساس تصمیمات کارگروه آن دانشگاه اقدام شود. شایان ذکر است با رفع شرایط بحران که توسط دولت محترم اعلام خواهد گردید، این ابلاغیه ملغی و به کارگیری هر گونه نیرو مطابق روال قانونی گذشته خواهد بود. شایان ذکر است پذیرفته شدگان سهمیه قانون برقراری عدالت آموزشی تابع قوانین و مقررات مربوط به خود می باشند.