به گزارش خبرنگار مهر، هادی حقشناس بعد از ظهر شنبه در جلسه مدیریت بحران هلالاحمر که به صورت ارتباط تصویری با حضور پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلالاحمر کشور برگزار شد، با اشاره به لزوم تامین آرامش و رفاه برای مسافران، اظهار کرد: تمهیدات لازم برای اسکان، حمل و نقل، بهداشت و امنیت مسافران نوروزی در نظر گرفته شده و ستادهای اجرایی خدمات سفر در تمامی شهرستانها فعال هستند.
وی با تأکید بر تامین بیوقفه کالاهای اساسی تصریح کرد: واردات کالاهای اساسی با جدیت پیگیری میشود و ذخیره لازم برای چند ماه آینده تامین شده است تا دغدغهای از بابت کمبود کالا در استان وجود نداشته باشد.
حقشناس با بیان اینکه نظارت بر بازار تشدید خواهد شد، افزود: با هرگونه اخلال در توزیع و عرضه کالاهای اساسی برخورد قاطع صورت میگیرد.
استاندار گیلان در بخش دیگری از سخنان خود نقش هلالاحمر در ایجاد آرامش در جامعه را بسیار مهم دانست و بیان کرد: امدادگران جمعیت هلالاحمر، در خط مقدم خدمترسانی به مردم، همواره با ایثار، فداکاری و از خودگذشتگی در شرایط سخت و بحرانی، یاریرسان هموطنان بودهاند.
