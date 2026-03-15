به گزارش خبرگزاری مهر،پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر از برگزاری پویش "سپاس امدادگر" به همت معاونت پیش‌دبستانی و دانش‌آموزی سازمان جوانان جمعیت هلال احمر خبر داد.

وی ضمن اعلام این خبر گفت: پیرو تجاوز ددمنشانه آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونیستی به کشور عزیزمان و با توجه به جانفشانی ها و فداکاری های امدادگران جمعیت هلال‌احمر در صحنه خدمت، پویش "سپاس امدادگر" با مشارکت اعضای کانون های دانش آموزی و غنچه‌های هلال و سایر اعضا و داوطلبان برگزار خواهد شد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر تصریح کرد: این پویش به پاس ایثارگری کسانی برگزار می گردد که در میدان خدمت به هموطنان عزیز و امدادرسانی به مصدومان جنگ اخیر در کشور از جان خود گذشته اند و بی هیچ چشم داشت در میان آتش و خون به نجات انسان ها می پردازند.

کولیوند گفت: در راستای ترویج فرهنگ ایثار و نوعدوستی و افزایش همدلی و همبستگی ملی این پویش به صورت سراسری در کشور و با تأکید بر مشارکت حداکثری کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود.

شایان ذکر است پویش سپاس امدادگر با شرایط ذیل برگزار خواهد شد:

تهیه کلیپ حداکثر ۳۰ ثانیه ای با حجم حداکثر ۵۰ مگابایت با محتوای تقدیر و تشکر از امدادگران جمعیت هلال‌احمر.

حضور اعضای کانون‌های دانش‌آموزی و غنچه‌های هلال در پایگاه‌های امداد و نجات، ادای احترام و تقدیر از آنان و ارسال فیلم با ابعاد بند ۱.

این رویداد ملی با همکاری معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش اجرا خواهد شد.