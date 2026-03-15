۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۵۱

پویش "سپاس امدادگر" برگزار می‌شود

پویش "سپاس امدادگر" برگزار می‌شود

رئیس جمعیت هلال‌احمر از برگزاری پویش سپاس امدادگر جمعیت هلال احمر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر از برگزاری پویش "سپاس امدادگر" به همت معاونت پیش‌دبستانی و دانش‌آموزی سازمان جوانان جمعیت هلال احمر خبر داد.

وی ضمن اعلام این خبر گفت: پیرو تجاوز ددمنشانه آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونیستی به کشور عزیزمان و با توجه به جانفشانی ها و فداکاری های امدادگران جمعیت هلال‌احمر در صحنه خدمت، پویش "سپاس امدادگر" با مشارکت اعضای کانون های دانش آموزی و غنچه‌های هلال و سایر اعضا و داوطلبان برگزار خواهد شد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر تصریح کرد: این پویش به پاس ایثارگری کسانی برگزار می گردد که در میدان خدمت به هموطنان عزیز و امدادرسانی به مصدومان جنگ اخیر در کشور از جان خود گذشته اند و بی هیچ چشم داشت در میان آتش و خون به نجات انسان ها می پردازند.

کولیوند گفت: در راستای ترویج فرهنگ ایثار و نوعدوستی و افزایش همدلی و همبستگی ملی این پویش به صورت سراسری در کشور و با تأکید بر مشارکت حداکثری کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود.

شایان ذکر است پویش سپاس امدادگر با شرایط ذیل برگزار خواهد شد:

تهیه کلیپ حداکثر ۳۰ ثانیه ای با حجم حداکثر ۵۰ مگابایت با محتوای تقدیر و تشکر از امدادگران جمعیت هلال‌احمر.

حضور اعضای کانون‌های دانش‌آموزی و غنچه‌های هلال در پایگاه‌های امداد و نجات، ادای احترام و تقدیر از آنان و ارسال فیلم با ابعاد بند ۱.

این رویداد ملی با همکاری معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش اجرا خواهد شد.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها