سیمین مهدوی، سرمربی تیم ملی بدمینتون بانوان در گفتگو با خبرنگار مهر با محکوم کردن تجاوز آمریکایی و رژیم صهیونسیتی به کشورمان اظهار کرد: در این روزها و شب‌های عزیز دعا می‌کنیم که آرامش و امنیت هر چه زودتر به مردم ایران برگردد. در همین دو هفته‌ای که از این تجاوز آشکار می‌گذرد بی‌رحمی دشمن به همه ثابت شده است.

وی تاکید کرد: آنها به مراکز ورزشی و درمانی و مدرسه و غیره حمله می‌کنند و همه قوانین بین‌المللی را زیر پا می‌گذارند. این موضوع نشان دهنده وحشی‌گری آمریکا و اسرائیل است که از انسانیت بویی نبرده‌اند.

سرمربی تیم ملی بدمینتون ایران در پایان خاطر نشان کرد: بخاطر تجاوز اخیر رخ داده توسط آمریکا و اسرائیل مسابقات داخلی بدمینتون همگی لغو شدند. البته پیش تر نیز به دلیل ایجاد تا امنی‌های پیش از آغاز این جنگ در داخل کشورمان هم مسابقات جام فجر به تعویق از سوی فدراسیون جهانی مواجه شد. اما به هر شکل ما بی انگیزه نیستیم و مطمئن هستیم در ادامه و با پیروزی کشور عزیزمان در این جنگ مجددا برنامه و مسابقات را بهتر از قبل ادامه خواهیم داد.