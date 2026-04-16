  1. ورزش
  2. توپ و تور
۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۱۲

کسب دو سهمیه بدمینتون ایران برای المپیک جوانان

تیم بدمینتون ایران با کسب دو سهمیه، حضور خود را در المپیک جوانان داکار ۲۰۲۶ قطعی کرد. این موفقیت به معنای کسب سهمیه کامل ایران در این رقابت‌ها است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بدمینتون، تیم بدمینتون ایران موفق شد در آستانه بازی‌های المپیک جوانان داکار ۲۰۲۶، با کسب دو سهمیه، حضور خود را در این رقابت‌ها قطعی کند.

این سهمیه‌ها بر اساس شرایط اعلام‌شده از سوی کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) و توسط کمیته ملی المپیک (NOC) تخصیص یافته و با توجه به عملکرد و درخشش مستمر بدمینتون‌بازان ایران در رقابت‌های بین‌المللی به دست آمده است؛ جایی که ملی‌پوشان ایران همواره موفق به کسب عناوین و سکوهای قهرمانی در تورنمنت‌های مختلف شده‌اند.

بر اساس برنامه اعلام‌شده از سوی کمیته بین‌المللی المپیک (IOC)، بازی‌های المپیک جوانان داکار ۲۰۲۶ از تاریخ ۳۱ اکتبر تا ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶ (۹ تا ۲۲ آبان ۱۴۰۵) در شهر داکار، پایتخت سنگال برگزار خواهد شد. همچنین رقابت‌های بدمینتون در بخش‌های انفرادی مردان و زنان از ۱ تا ۵ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۰ تا ۱۵ آبان ۱۴۰۵) با حضور ۶۴ ورزشکار واجد شرایط برگزار می‌شود.

کد مطلب 6802395

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها