کسب دو سهمیه بدمینتون ایران برای المپیک جوانان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بدمینتون، تیم بدمینتون ایران موفق شد در آستانه بازی‌های المپیک جوانان داکار ۲۰۲۶، با کسب دو سهمیه، حضور خود را در این رقابت‌ها قطعی کند.

این سهمیه‌ها بر اساس شرایط اعلام‌شده از سوی کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) و توسط کمیته ملی المپیک (NOC) تخصیص یافته و با توجه به عملکرد و درخشش مستمر بدمینتون‌بازان ایران در رقابت‌های بین‌المللی به دست آمده است؛ جایی که ملی‌پوشان ایران همواره موفق به کسب عناوین و سکوهای قهرمانی در تورنمنت‌های مختلف شده‌اند.

بر اساس برنامه اعلام‌شده از سوی کمیته بین‌المللی المپیک (IOC)، بازی‌های المپیک جوانان داکار ۲۰۲۶ از تاریخ ۳۱ اکتبر تا ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶ (۹ تا ۲۲ آبان ۱۴۰۵) در شهر داکار، پایتخت سنگال برگزار خواهد شد. همچنین رقابت‌های بدمینتون در بخش‌های انفرادی مردان و زنان از ۱ تا ۵ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۰ تا ۱۵ آبان ۱۴۰۵) با حضور ۶۴ ورزشکار واجد شرایط برگزار می‌شود.