به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه علوم پزشکی هوشمند اعلام کرد: در پی استقبال چشمگیر دانشجویان، مهلت ثبت‌نام در دوره‌های تک‌درس دانشگاه علوم پزشکی هوشمند تا پایان اسفند ماه سال جاری تمدید شد.

‌

این تمدید فرصتی مجدد را برای علاقه‌مندان فراهم می‌آورد تا در چهار درس پرمخاطب شامل: «طب ایرانی و مکمل»، «اصول و مبانی خطر حوادث و بلایا»، «هوش مصنوعی» و «مفاهیم تأمین مالی و بیمه سلامت» ثبت‌نام کنند.