بیعت مدیران ۱۲۰ اندیشکده با رهبر انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیران و اعضای بیش از ۱۲۰ اندیشکده کشور در نامه ای با رهبر جدید انقلاب آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای بیعت کردند.

سلام و سپاس خدا را که منت نهاد و اسوه‌های نوین اداره جامعه را بر ذهن و زیست ما مستولی کرد؛ تا از میان الگوهای مستهلک مدیریت جهان، سقف بشکافیم و راه و طرحی نو دراندازیم. چنان‌که دیدیم بر قامت سیدروح‌الله، فعل رهبری از منصب سیاسی فراتر جهید و در افق‌های معنایی نو، گرانیگاه بروز «لحظه تاسیس» شد و به ایجاد پیوستگی میان ایمان، اندیشه و کنش در جامعه ایران منجر شد.

در پناه استواری سیدعلی بر تداوم این نسبت، لحظه ۵۷ از پس تلاطمات زمانه، راه خود و جهان را از پسِ «لحظات تثبیت و توسعه و بلوغ»، به‌سوی آینده کشاند.

اکنون که به فضل پروردگار و عنایت صاحب ما عج، زمام هدایت به سیدمجتبی رسیده و بارقه‌های امید در سپهر سیاست و اندیشه و حکمرانی تجلی یافته؛ جهان در انتظار نظاره «لحظه تحول و بازآفرینی» است. کشف مجلس محترم خبرگان رهبری، نویدبخش پهلوگیری سوگ و سرگردانی ملت، در سواحل رسش و رستگاری است.

در این مسیر پرنشیب‌وفراز، ما، اعضای جامعه اندیشکده‌ای و سیاست‌پژوهی، از هم‌اینکِ این مقطع خطیر، پیمان مجاهدت علمی می‌بندیم که ظرفیت‌های تمدنی، تبیینی و حل مسئله این زیست‌بوم را در تقویت عقلانیت انقلابی و تعمیق گفتمان استقلال، عدالت و پیشرفت کشور قرار دهیم. عهد ما آن است که در امتداد مسیر انقلاب و در میدان رقابت روایت‌ها، راهبردها و آینده‌ها، سرباز آگاه این وطن باشیم. تا درس‌آموخته‌های تاریخی و تمدنی این جغرافیای سیاسی را سرلوحه تدوین مسیر تحول حکمرانی قرار دهیم و در این وادی عزم و هم بیشینه نظام مشاوره سیاستی کشور را به میدان آوریم.

اللّهُمَّ اجْعَلْ زَعیمَنا فی دِرعِکَ الْحَصینَهِ الَّتی تَجعَلُ فیها مَن تُریدُ

سربازان سپهر اندیشه و سیاست‌اندیشی حضرت‌عالی

مدیران اندیشکده‌های سراسر کشور