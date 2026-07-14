درخواست ترامپ از نتانیاهو برای خارج کردن نیروهایش از سوریه و لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آکسیوس، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، در تماس تلفنی اخیر خود با «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، خواستار آغاز خروج نیروهای اسرائیلی از سوریه و کاهش حضور نظامی این رژیم در لبنان شده است.

بر اساس این گزارش، ترامپ در گفت‌وگوی تلفنی روز پنجشنبه گذشته به نتانیاهو اعلام کرده که اسرائیل باید روند استقرار مجدد نیروهای خود در خارج از سوریه را آغاز کند و همچنین در لبنان نیز اقدام مشابهی انجام دهد.

آکسیوس در ادامه نوشت که با وجود این درخواست، بعید به نظر می‌رسد نتانیاهو در آستانه انتخابات سرنوشت‌ساز پیش رو که بر آینده سیاسی و پرونده‌های قضایی او تأثیرگذار است، گام مهمی برای خروج نیروهای اسرائیلی از مناطق اشغالی در سوریه یا کاهش بیش از پیش حضور نظامی این رژیم در لبنان بردارد.

در این گزارش آمده است که ارتش رژیم صهیونیستی همچنان بخش‌هایی از جنوب سوریه و جنوب لبنان را در اشغال دارد و تل‌آویو مدعی است این حضور برای جلوگیری از تکرار حملاتی مشابه عملیات هفتم اکتبر ضروری است.