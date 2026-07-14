  1. استانها
  2. سمنان
۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۹

آمار زائران اربعین استان سمنان از ۵۷۰۰ نفر فراتر می‌رود

آمار زائران اربعین استان سمنان از ۵۷۰۰ نفر فراتر می‌رود

سمنان- استاندار سمنان از ثبت‌نام بیش از ۵۷۰۰ نفر در سامانه حج و زیارت خبرداد و گفت: با تداوم نام‌نویسی، تمهیدات جهادی برای اعزام و استقرار مواکب در کرمانشاه انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند شامگاه سه‌شنبه در نشست ستاد اربعین استان سمنان که در استانداری برگزار شد، از ثبت‌نام بیش از پنج هزار و ۷۰۰ نفر برای اعزام به پیاده‌روی اربعین امسال در سامانه حج و زیارت خبر داد.

وی با تأکید بر ضرورت اندیشیدن تمهیدات لازم برای اعزام این زائران، افزود: ثبت‌نام داوطلبان همچنان ادامه دارد و به همین دلیل شمار زائران اعزامی اربعین امسال به‌مراتب بیش از این میزان خواهد بود.

استاندار سمنان همچنین با اشاره به اینکه این استان در اربعین سال جاری میزبان ۴۰ موکب خواهد بود، خاطرنشان کرد: سمنان به‌عنوان استان معین کرمانشاه در ایام اربعین ۱۴۰۵ تعیین شده است؛ ازاین‌رو باید تمامی فعالیت‌ها با رویکرد جهادی پیش برود.

کولیوند با بیان ضرورت احصای دقیق نیازهای استان کرمانشاه، تصریح کرد: پس از اعلام نیاز از سوی کرمانشاه، بخشی از مواکب موجود یا حتی مواکب جدید در این استان مستقر خواهند شد و سپس درباره استقرار در ایلام تصمیم‌گیری می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به راه‌اندازی اپلیکیشن «همراه اربعین» در سال جاری، گفت: اطلاعات مرتبط با سفر، مواکب، ضوابط اعزام، مرزها، مدارک موردنیاز و دیگر موارد ضروری در این نرم‌افزار پیش‌بینی شده است.

کد مطلب 6888268

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها