به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی شامگاه سه‌شنبه در اجتماع مردم رشت با اشاره به تحولات اخیر منطقه، اظهار کرد: حضور پرشور مردم در حمایت از نظام اسلامی نشانه‌ای از ایمان، بصیرت و عمل صالح است.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران از توان دفاعی و بازدارندگی بالایی برخوردار است، افزود: سپاه، ارتش و نیروهای هوافضا با آمادگی و اقتدار کامل، حافظ امنیت و عزت کشور هستند و مردم نیز باید پشتیبان این نیروها باشند.

نماینده ولی‌فقیه در استان گیلان با اشاره به رفتار آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه، تصریح کرد: این قدرت‌ها به تعهدات خود پایبند نبوده و با ادامه اقدامات تجاوزکارانه، امنیت منطقه را تهدید می‌کنند و خواستار خروج نیروهای آمریکایی از منطقه و احترام به اراده ملت‌های منطقه شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به آنچه «جنگ نرم» و تلاش دشمن برای تأثیرگذاری فرهنگی و اجتماعی خواند، بر لزوم توجه جدی به حفظ ارزش‌های اسلامی و مقابله با هنجارشکنی‌های فرهنگی تأکید کرد.

آیت‌الله فلاحتی در پایان با قدردانی از حضور مردم، به‌ویژه بانوان محجبه، گفت: ملت ایران با وحدت، بصیرت و پشتیبانی از نیروهای مسلح، اجازه نخواهد داد دشمنان به اهداف خود برسند و مسیر عزت و اقتدار کشور با قدرت ادامه خواهد یافت.