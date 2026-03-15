استاندار بوشهر: تخلیه کالاهای اساسی از گمرک تسریع شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع با همراهی معاون اقتصادی استاندار و مدیران گمرک و بنادر از بخشهای مختلف گمرک و بندر بوشهر بازدید و در جریان آخرین وضعیت تخلیه کالا قرار گرفت.
استاندار بوشهر در این بازدید اظهار کرد: در ایام جنگ تحمیلی، روند خدماترسانی به مردم نباید دچار وقفه شود و بحمدالله در استان بوشهر، شاهد تلاش مستمر بویژه در بخش اقتصادی و بازار هستیم.
استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: اداره کل بنادر و گمرک، نقش مهمی در حوزه اقتصادی استان دارند و بویژه در تامین کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم در این ایام، نقشی غیرقابل انکار داشته اند.
زارع بر تسریع در تخلیه کالاهای اساسی و بهبود روند خدماترسانی به مردم تأکید کرد.
استاندار بوشهر در این بازدید با تجار و بازرگانان فعال در گمرک بوشهر دیدار و مشکلات و دغدغههای آنها را شنید.
استاندار بوشهر همچنین با مدیران و کارشناسان بخشهای مختلف گمرکات استان دیدار و گفتوگو کرد.
