به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع بعد از ظهر یکشنبه در نخستین نشست شورای اداری استان بوشهر با گرامیداشت یاد و نام شهدای معزز بویژه قائد شهید امت و با آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار داشت: لازم میدانم از مردم آگاه، متدین و بصیر استان بوشهر تقدیر کنم که در ۴۰ شب گذشته بویژه در مراسم چهلمین روز شهادت قائد عظیمالشأن، حضوری باشکوه و آگاهانه داشتند.
وی افزود: این حضور، علاوه بر اعلام تجدید میثاق با آرمانهای بلند انقلاب اسلامی، نمایش وفاق ملی است که پشتوانه محکمی برای خدمتگزاران مردم در عرصههای اجرایی و نیز نیروهای غیور مسلح کشورمان است.
استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: سال ۱۴۰۵ از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به نام سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نامگذاری شده و بر این باور هستم که یکی از ارکان تحقق شعار سال، همین وحدت و انسجام مردم است.
زارع تصریح کرد: از همه مدیران و مسئولان انتظار دارم، نسبت به انجام وظایف خود برای تحقق شعار سال اهتمام جدی داشته باشند و از رسانهها نیز میخواهم با تولید محتوای مناسب، گفتمانسازی کنند.
وی ابراز داشت: همانگونه که در جریان جنگ تحمیلی سوم و از همان ابتدا با همت و کوشش شبانهروزی مسئولان و همیاری آحاد جامعه، نهایت تلاش خود را به کار گرفتیم تا خللی در فرآیند خدماترسانی به مردم و دیگر امور وارد نشود، تأکید دارم این روند، کماکان استمرار داشته باشد.
استاندار بوشهر یادآور شد: در نخستین روزهای سال جدید و در نخستین شورای اداری استان، از همه مدیران استان میخواهم نسبت به انجام وظایف خود، با همان عزم و اراده، اهتمام ورزند و به مردم شریف استان نیز اطمینان میدهم ذرهای از اراده جدی مسئولان در ارائه خدمات صادقانه به آنان کاسته نشده بلکه با تلاش بیشتر، به دنبال جلب رضایتمندی حداکثری هستیم.
زارع گفت: در همین راستا با بیانی شفاف، هم به مردم شریف و هم به دستگاههای مسئول اعلام میکنم که روند تکمیل طرحهای عمرانی استان بویژه طرحهای پیشران اعم از بزرگراهها، سدها و ساختمان بیمارستانها، بدون وقفه، ادامه دارد و با تاسی از مشی دکتر پزشکیان، خود را متعهد به وعدهای که دادهایم، میدانیم.
وی با تقدیر از فعالان اقتصادی و بخش خصوصی استان افزود: بحمدالله روند تولید در استان بوشهر، تداوم دارد و کمبودی در زمینه تامین کالاهای اساسی مردم نداریم.
زارع اضافه کرد: از مناطق آسیبدیده در جنگ تحمیلی سوم در استان بوشهر بازدید کردهایم و با برنامهریزی لازم، بازسازی اماکن تخریب شده، انجام میشود.
استاندار بوشهر با اشاره به نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ابراز داشت: ستاد انتخابات استان بوشهر، فرآیند انتخاباتی قانونمند و رقابتی با مشارکت خوب مردم را پیش بردهاند و معاون سیاسی استاندار، فرمانداران، بخشداران و سایر دستاندرکاران برگزاری انتخابات، آمادگی لازم برای برگزاری انتخابات را دارند.
